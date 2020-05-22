Galatasaray'ın forvet alternatifleri belli oldu

Bir yandan 12 Haziran’da başlayacak lige hazırlanan Galatasaray, diğer taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Adımlarını erken atan yönetim, öncelikle yerli isimler üzerinden görüşmelere başladı. Ancak son 1 haftalık periyotta yabancı piyasası da hareketlendi. Özellikle sezon sonu Andone gideceği için forvet konusunda pek çok isim gündemde. Al Duhail forması giyen Mandzukic bunlardan ilki.
Menajerler tarafından önerilen 33 yaşındaki Hırvat yıldızın durumu, biraz da Falcao’ya bağlı.Çünkü maliyeti yüksek. Radardaki diğer oyuncu Balotelli. Football Italia’ya göre Galatasaray ve Vasco da Gama kulüpleri, İtalyan golcünün menaceri Mino Raiola ile görüşme halinde. 29 yaşındaki futbolcu, kesin olarak Serie A ekibi Brescia’dan ayrılacak.
Pivot forvet Tetteh
Ve Benjamin Tetteh. 1 senedir Fatih Terim’in kadroda görmek istediği Tetteh konusunda Sparta Prag’ın inadı kırıldı. Çek basınına göre koronavirüs sonrası küçülme kararı alan Prag ekibi, Tetteh’i uygun bir bedele satmaya sıcak bakıyor. 22 yaşındaki ve 1.93 boyundaki Tetteh, tam bir pivot santrfor...
(Fanatik)
Kulüpler Birliği toplantısında, beIN Sports ile sorunların devam etmesi durumunda yeni bir ihalenin yapılması konuşuldu. Futbol Federasyonu ve ‘Birlik' 4 alternatifli yayın planını belirlemiş durumda.
Yayıncı kuruluş, liglerin başlaması konusunda kulüplerden yazılı garanti istedi. Bunun verilmesi durumunda ise 35 milyon TL'nin hesaplara yatırılacağının sözünü verdi.
Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç... Fenerbahçe'nin de çok istediği iki yıldız için Galatasaray, kaynak bulmaya çalışıyor.Yönetim, lig biter bitmez Mert ve Emre'ye ön protokolde belirlenen imza paralarını ödeyip, bu işi bitirmeyi hedefliyor.
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Fenerbahçe, Atalanta ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Palomino'yla büyük oranda anlaştı.
Mandzukic menajerler tarafından önerildi, Terim'in 1 senedir istediği Tetteh'i kulübü Sparta Prag satmaya karar verdi. İtalyan basınına göre ise Balotelli konusunda Cim Bom görüşme halinde. İşte golcü transferindeki yeni gelişmeler..
Beşiktaş'la sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan ve adları Fenerbahçe'yle anılan Gökhan Gönül ile Caner Erkin'i Sarı-Lacivertli taraftarlar istemiyor.
GALATASARAY için yeni bir iddia Meksika'dan geldi.