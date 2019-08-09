Galatasaray'ın Fiorentina maçı kadrosu belli oldu

İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'ndaki mücadele, 11 Ağustos Pazar TSİ 22.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı takım, müsabaka öncesi bugün saat 12.00'de Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Bologna kentine hareket ettikten sonra kara yoluyla Floransa'ya geçecek.
Galatasaray'ın Fiorentina maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michaël Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Konstantinos Mitroglou, Mbaye Diagne, Emre Mor.
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