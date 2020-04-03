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  • Galatasaray'ın Fenerbahçe'yle sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı istediği iddia edildi
  • 03 Nisan 2020 Cuma 10:50
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  • 03 Nisan 2020 Cuma 10:50

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yle sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı istediği iddia edildi

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yle sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı istediği iddia edildi

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Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Saracchi'ye yedek arayan Cimbom, Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı gündemine aldı. Sarı-Kırmızılıların tecrübeli sol beki tercih etmesinin sebeplerinden biri ise olası yabancı sınırı kuralı.

Corona virüsü nedeniyle ligler askıya alınsa da takımlar transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda Marcelo Saracchi'ye alternatif bir sol bek arayan Galatasaray'ın gündemine Hasan Ali Kaldırım geldi.

TFF'ye bildirilen listede yer almadığı için ligin ikinci yarısında forma giyemeyen Nagatomo'nun sözleşmesi bitiyor. Japon futbolcunun Galatasaray kariyeri sona ererken, yerine iki aday var. PSG forması giyen Kurzawa ve Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım.

Bu transferde Hasan Ali Kaldırım'ın yerli olarak bir adım önde olduğu ifade ediliyor. Gelecek yıllarda değişmesi planlanan yabancı kontenjanı da belirleyici bir faktör. Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu, şartlar oluşursa imzayı atacak.

2012 yılından beri Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali Kaldırım, bu sezon geçirdiği uzun sakatlıklar yüzünden fazla forma şansı bulamadı. Deneyimli sol bek 12 maçta görev aldı, gol ya da asist katkısı yapamadı.

(Fotomaç)

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