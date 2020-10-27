Galatasaray'ın Fatih Terim'li günaydın tweetinde dikkat çeken detay

Dün öğlen saatlerinde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim arasında sürpriz bir toplantı yapıldı.
Toplantı sonrasında Terim, “Her şey yolunda” mesajını atarken kulüp de “Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir” diye tweet paylaştı.
GÜNAYDIN TWEETİ DİKKAT ÇEKTİ
Sarı-kırmızılı kulüp her sabah rutin olarak attığı 'Günaydın' paylaşımını bu sabah Fatih Terim'in Kadıköy'de alınan galibiyette sevinen bir fotoğrafıyla yaptı.
Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçın devre arasına Sarı-Lacivertliler 1-0 yenik gitmişti. Teknik direktör Erol Bulut'un devre arasında takıma yaptığı ateşleyici konuşma ise ortaya çıktı.
Fenerbahçe'den ayrıldıkları 2016 yazından sonra yaz transfer döneminde sarı-lacivertlilere geri dönen Caner Erkin ve Gökhan Gönül, performanslarıyla göz dolduruyor. Tecrübeli ikili, ilk 6 haftada 5 gole etki ederek Süper Lig'im "en iyileri" arasına girdi.
Tümer Metin, Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı Yukatel Denizlispor maçını yorumladı.
Galatasaray'da Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in dün gerçekleştirdiği kritik zirve sonrası Sarı-Kırmızılı kulübün sosyal medya hesabının bu sabah attığı rutin günaydın mesajı dikkat çekti.
'Belim ağrıyor' deyip BB. Erzurumspor maçında forma giyemeyen Sofiane Feghouli iyileşse de bu hafta da ilk 11'de sahaya çıkamayacak.
Sezona iyi bir giriş yapan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un futbolcu tercihleri ve yaptığı oyuncu değişiklikleri takdir topladı.