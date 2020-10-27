Galatasaray'ın Fatih Terim'li günaydın tweetinde dikkat çeken detay

Galatasaray'da Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in dün gerçekleştirdiği kritik zirve sonrası Sarı-Kırmızılı kulübün sosyal medya hesabının bu sabah attığı rutin günaydın mesajındaki Kadıköy detayı dikkat çekti.

Dün öğlen saatlerinde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim arasında sürpriz bir toplantı yapıldı.



Toplantı sonrasında Terim, “Her şey yolunda” mesajını atarken kulüp de “Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir” diye tweet paylaştı.

GÜNAYDIN TWEETİ DİKKAT ÇEKTİ

Sarı-kırmızılı kulüp her sabah rutin olarak attığı 'Günaydın' paylaşımını bu sabah Fatih Terim'in Kadıköy'de alınan galibiyette sevinen bir fotoğrafıyla yaptı.