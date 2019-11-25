Galatasaray'ın Fatih Terim ile 77. Avrupa maçı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'ü konuk edeceği müsabaka, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki 77. Avrupa kupası mücadelesi olacak. Galatasaray, Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında oynadığı 76 karşılaşmada 30 galibiyet, 16 beraberlik ve 30 yenilgi yaşadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında salı günü Belçika'nın Club Brugge takımını konuk edecek Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 77. mücadelesine çıkacak.
Sarı-kırmızılı takımla önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.
Galatasaray, Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında bugüne dek 76 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 16'sında berabere kaldı, 30'unu ise kaybetti.
Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 103 gol atarken, kalesinde ise 110 gol gördü.
- Şampiyonlar Ligi'nde 52. maç
Galatasaray, Fatih Terim idaresinde yarın 52. UEFA Şampiyonlar Ligi maçını oynayacak.
Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde geride kalan 51 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 10 kez berabere kaldı, 27 kez de mağlup oldu.
- UEFA Kupası'nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final
Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.
Galatasaray, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arsenal'i geçerek UEFA Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.
Tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.
Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.
(AA)