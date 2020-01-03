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  3. Galatasaray'ın eski kalecisi Zapata ülkesine döndü

Galatasaray'ın eski kalecisi Zapata ülkesine döndü

Galatasaray'ın eski kalecisi Zapata ülkesine döndü

Galatasaray'ın 2010-2011 sezonunda kalesini koruyan isimlerden Robinson Zapata, ülkesinin Jaguares takımına transfer oldu.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Kolombiyalı kaleci Robinson Zapata ülkesinin Jaguares takımına transfer yaptı.

41 yaşındaki kaleci bu imzasıyla ligin en yaşlı futbolcusu olurken yapılan açıklamada sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmenin imzalanacağı duyuruldu.

2010-2011 sezonunda Galatasaray formasıyla 12 maça çıkan Zapata sarı kırmızılı taraftalar tarafından performansı yeterli görülmemiş ve o dönem büyük eleştirilere maruz kalmıştı. Sezon sonunda ülkesinin yolunu tutan Zapata o sezondan bu yana düzenli olarak forma giymeye devam ediyor.

(Sporx)


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