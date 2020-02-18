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aksam.com.tr
  • 18 Şubat 2020 Salı 13:11
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  • 18 Şubat 2020 Salı 13:42

Galatasaray'ın eski futbolcularından Mustafa Yücedağ yaşamını yitirdi

Galatasaray'ın eski futbolcularından Mustafa Yücedağ yaşamını yitirdi

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Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

A Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ, Hollanda'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

25 Nisan 1966, Gaziantep doğumlu olan eski milli futbolcu Ajax, Fenerbahçe, Gaziantepspor, Galatasaray formaları giymişti. Yücedağ, bir dönem Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan Frank Rijkaard'ın da yardımcılığını üstlenmişti.

GALATASARAY’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

"1992-1993 sezonunda futbolcu olarak, 2010-2011 senesinde ise tercüman olarak kulübümüze hizmet etmiş olan Mustafa Yücedağ’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

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