Galatasaray'ın Enner Valencia'yı transfer etmek üzere olduğu iddia edildi

Galatasaray, Florin Andone ve teknik direktör Fatih Terim'in gelecek sezon kadroda düşünmediğini yönetime ilettiği Mbaye Diagne ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu 2 ayrılık sebebiyle öncelik forvet transferine verilirken bir süredir adı Sarı-Kırmızılılarla anılan Enner Valencia'dan itiraf geldi. Ekvadorlu golcü “Kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum. Ünlü bir kulüp ile görüşmelere başladık” derken bu kulübün Galatasaray olduğu öne sürüldü. Cimbom'un transferi uygun bir maaş teklifiyle bitirmesi bekleniyor.

Koronavirüs nedeniyle transferde gaza basan Cimbom'da öncelik forvet bölgesi.



Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Florin Andone ile yola devam edilmeyecek.

DIAGNE'YE VETO

Teknik direktör Fatih Terim, Club Brugge'den geri dönecek olan Mbaye Diagne'yi de kadroda düşünmediğini yönetime iletti. Bu nedenle Cimbom transferde forvet bölgesi için arayışlara koyuldu ve gündeme yıldız bir isim geldi.

Günlerdir Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Enner Valencia, sonunda transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

VALENCIA MÜJDEYİ VERDİ

Tigres'ten bonservisini alacak olan Ekvadorlu golcü, "Kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum. Ünlü bir kulüp ile görüşmelere başladık" diyerek müjdeyi verdi.

Geçmiş yıllarda da sarı-kırmızılıların gündemine gelen Enner Valencia'nın bonservisini eline almasıyla harekete geçen Cimbom, uygun bir yıllık ücretle transferi bitirmeye çok yakın.

Bu sezon 29 maça çıkan 30 yaşındaki Ekvadorlu yıldız, 2 gol atıp, 5 asist yaptı. Hızı, çabukluğu ve top tekniğiyle tehlikeli bir silah olan Valencia, sol ve sağ açık ile birlikte santrfor bölgesinde de forma giyiyor.

PİYASA DEĞERİ 2,8 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 2,8 milyon euro civarında olan Enner Valencia'ya 2 yıllık sözleşme önerilmesi planlanıyor.

Futbola Ekvador'da başlayan Valencia 2014'te West Ham'a 15 milyon euro'ya gelmişti. Everton'da da forma giyen Valencia Premier Lig'de 75 maçta 11 gol, 8 asist yaptı.

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