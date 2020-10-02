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aksam.com.tr
  • 02 Ekim 2020 Cuma 09:59
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Galatasaray'ın Emre Akbaba üzerindeki 15 milyon euroluk planı suya düştü

Galatasaray'ın Emre Akbaba üzerindeki 15 milyon euroluk planı suya düştü

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Sabah

Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden kaparak 4 milyon euroya transfer ettiği Emre Akbaba'yı ucuza kaptırmamak adına oyuncunun sözleşmesine 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi koymuştu ancak Akbaba'nın yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Cimbom'un hayali şimdilik suya düştü.

İki sene önce ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden kapan Galatasaray, Emre Akbaba için Alanyaspor'a 4 milyon euro bonservis ödemişti. Ayağı iki kere kırılan Emre, tam 1 bir yıl sahalardan uzak kaldı ve sarı-kırmızılı kulübe beklenen katkıyı sağlayamadı.

Yönetimin Avrupa'ya satma hayali kurduğu başarılı futbolcunun sözleşmesine özel madde koydurduğu ortaya çıktı. 1.750 milyon euro garanti ücreti ile sarı-kırmızılı takımda en fazla kazanan yerli oyuncu unvanına sahip Emre, 15 milyon euro'ya serbest kalma hakkına sahipti. 27 yaşındaki 10 numara sakatlıklar yüzünden değerini kaybederken, Galatasaray, büyük yatırım yaptığı yıldız oyuncudan şimdilik zarar etti.

1 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu ile bu sezon yönetimin yeniden masaya oturması bekleniyor. Yıllık ücretini TL'ye çeviren oyuncunun yine bu şartlarda teklif edilecek bir sözleşmeye vereceği yanıt da merakla bekleniyor. Oyuncunun G.Saray'da kalmak istediği ve form durumuna göre de sözleşme uzatmaya sıcak baktığı öğrenildi.

MİLLİ ARADAN SONRA DÖNECEK

Geçtiğimiz sezon oynanan ve 2-2 sona eren Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından Emre Akbaba yeniden tedavi dönemine girmişti. Ağır bir sakatlık daha yaşayan oyuncunun milli maçlar için verilen ara sonrasında takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Milli maçlar için verilen ara 15 Ekim'de bitecek ve Emre de bu tarihten itibaren Florya'da takım arkadaşlarına katılacak.

40

Galatasaray forması ile 40 maçta forma giyebilen Emre Akbaba, 9 gol atarken 5 kez de asist katkısı yaptı.

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