Galatasaray'ın dünyaca ünlü transferi Falcao, İstanbul'da

Galatasaray, Radamel Falcao transferiyle en büyük hamlesini yaptı. 33 yaşındaki süperstar özel uçak ile İstanbul'a geldi.

BİNLERCE G.SARAYLI BEKLİYOR

Falcao'yu binlerce Galatasaraylı bekledi. Aynı yıllar önce Drogba'da olduğu gibi inanılmaz bir atmosfer oluşturuldu. Binlerce Galatasaraylı, 14.00'ten beri Falcao'nun ineceği Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nin önünde yeni golcülerini karşılıyor.

FALCAO: "TANRI'YA ŞÜKÜRLER OLSUN"

Radamel Falcao, İstanbul'da yaptığı ilk açıklamada "Öncelikle tanrıya şükürler olsun. Böyle güzel bir yere, Galatasaray'a geldiğim için tanrıya şükürler olsun. Bütün emeği geçenlere teşekkürler." dedi.

KUTLAMALAR TT'DE DEVAM EDECEK

Kutlamalar Türk Telekom Stadı'nda devam edecek. Falcao'nun, on binlerce taraftarın huzurunda statta imza atması planlanıyor.

FORMALARI HAZIRLANIYOR

Yönetim forma satışından da ciddi bir gelir bekliyor. Hedef 500 bin barajına ulaşmak ve rekor kırmak. 9 numaralı Falcao formalarının bir an önce GSStore mağazalarına ulaşması için çalışma başlatıldı.