Galatasaray'ın derbilerde yüzü gülmüyor

Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor.
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı son 20 karşılaşmanın sadece üçünden galibiyetle ayrılabildi.
Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Fenerbahçe ile yaptığı 10 derbinin birini kazanırken 7 beraberlik aldı. Galatasaray, bu süreçte sarı-lacivertlilerle yaptığı 2 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı.
Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı 10 derbide ise ikişer galibiyet ve beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlılarla çıktığı son 10 karşılaşmanın 6'sında ise mağlup oldu.
Rakipleriyle oynadığı bu 20 derbide 15 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.
Türk Telekom Stadı'ndaki derbi karnesi
Galatasaray, 2011 Ocak'ta açılışı yapılan Türk Telekom Stadı'nda oynadığı derbi maçlarda 5 kez yenildi.
Türk Telekom Stadı'nda bugüne kadar tamamı Süper Lig'de olmak üzere 21 derbi müsabakası oynayan sarı-kırmızılı ekip, 10 kez kazanırken 6 kez de eşitliği bozamadı.
Sahasındaki 21 derbide rakip ağları 26 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 17 gol gördü.
Sahasındaki son 10 derbide 2 galibiyet
Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı son 10 derbide sadece 2 kez kazandı.
Sarı-kırmızılı takım, söz konusu 10 maçlık süreçte iki takımla da beşer kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe ile yaptığı bu müsabakalarda 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'a karşı ise sahasındaki son 5 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi, bir de beraberlik aldı.
Galatasaray, bu derbilerde 6 gol atarken, 5 kalesindeki 5 gole engel olamadı.
Türk Telekom Stadı'ndaki Fenerbahçe derbileri
Galatasaray, iç saha maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe ile bugüne kadar 11 kez karşılaştı.
Sarı-kırmızılı ekip, Ocak 2011'de açılan stattaki 11 Fenerbahçe derbisinde 4 kez galibiyet sevinci yaşarken, 4 kez beraberlik, 3 kez de yenilgi gördü. Galatasaray, sarı-lacivertli takıma bu mücadelelerde 11 gol atarken, rakibinin 10 golünü engelleyemedi.
Geçen sezon Fenerbahçe karşısında deplasmanda 3-1'lik galibiyet alarak Kadıköy'deki 20 yıllık kazanma hasretini sonlandıran Galatasaray, sahasında ise 5 maçtır rakibine üstünlük kuramıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 2015-2016 sezonundan bu yana Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadı'nda yaptığı maçlarda 4 beraberlik, 1 yenilgi gördü.
Öte yandan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki ilk derbi karşılaşmasında 2010-2011 sezonunun ikinci yarısında Fenerbahçe'yi ağırlamıştı. Müsabakayı 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu stattaki ilk yenilgisini yaşamıştı.
Sezon öncesi Bolu'da planlanan kampı iptal eden Fatih Terim, takımı Florya'da tuttu. Oyuncularının sessiz maçlara alışması için sık sık çift kale maç yaptıran İmparator, tesis çalışanlarını bile dışarı çıkarıp içeride sadece kuş sesine imkân tanıdı.
İzolasyon süreci biten ve takımın başına dönen Beşiktaş Teknik Direktörü, cuma günü yapılan idmanda "Ne olursa olsun Rio Ave elenmeyecek bir takım değildi. Burası Beşiktaş. Bir an önce toparlanın" dedi.
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Dünyanın sayılı derbileri arasına giren İstanbul derbisinde oynanan bazı maçlar tarihe adını yazdırdı. İşte unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe maçları...
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir'i 2-0 mağlup ederken Fransız ekibi Lyon'un gözleri de bu maçtaydı! Lyon yetkililerinin bu mücadelede İrfan Can Kahveci ve Ramazan Civelek'i izlediği öne sürüldü.
Beşiktaş'ın Devler Ligi hayallerinin PAOK maçında suya düşmesinin ardından önceki akşamki Rio Ave mağlubiyetiyle de Kupa 2 defteri kapandı. Forvet ve sağbekte transferlerin gecikmesi sebebiyle düşüşün devam ettiği Kartal'da taraftar, çılgına döndü. Siyah-Beyazlılar, faturayı yönetime kesti.
Süper Lig'de 27 Eylül Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı son 20 derbide sadece 3 kez kazanabildi.