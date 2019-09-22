Galatasaray'ın deplasman kabusu sürüyor

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile BTC Türk Yeni Malatyaspor, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray, çok sayıda müsait pozisyondan yararlanamadığı maçta son dakikalarda yediği gole engel olamadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Galatasaray'ın golünü 23. dakikada Jean Michael Seri kaydetti. Yeni Malatyaspor'da golü atan futbolcu ise 89. dakikada Guilherme oldu.

Fenerbahçe derbisi öncesinde moral kaybeden Galatasaray, puanını 8 yaptı. Yeni Malatyaspor ise puanını 7'ye yükseltti.

Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.

GALATASARAY SERİ GELDİ, SERI ATTI!

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı gol ile sonuçlandı. 23. dakikada gelişen Galatasaray atağında sol tarafta aldığı topla son çizgiye inen Ömer Bayram kale sahasına güzel bir orta yaptı ve iyi yükselen Jean Michael Seri yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Seri'nin sarı kırmızılı forma ile attığı ilk golle Galatasaray, Malatya'da öne geçti.

FARNOLLE, İKİNCİ GOLE İZİN VERMEDİ!

Galatasaray, golden hemen sonra iki net pozisyondan yararlanamadı. Önce 25. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Luyindama kafayı vurdu ancak soluna uzanan Farnolle çok güzel bir kurtarışla gole izin vermedi. 26. dakikada ise ilk golün sahibi Seri ceza sahasının hemen dışından arka direğe ortaladı. Babel'in yaptığı kafa vuruşunda Farnolle yine harika uzandı.

İKİNCİ YARIDA SİSTEM DEĞİŞTİ

Devre arasında Fatih Terim'den gelen uyarı ile Yuto Nagatomo oyundan çıkarken yerine Mario Lemina dahil oldu. Bu değişiklikle beraber orta sahada maça başlayan Ömer Bayram, sol bek mevkiisine geçmiş oldu.

MUSLERA'DAN KRİTİK KURTARIŞ

Malatyaspor, 63. dakikada çok etkili geldi. Ceza sahası dışından gelen sert şutu Muslera çok iyi uzaarak çıkardı. Seken topta Donald şansını denedi fakat bu sefer de savunma gole izin vermedi.

GALATASARAY, 3'E 1 POZİSYONU DEĞERLENDİREMEDİ

Galatasaray 78. dakikada rakibini üçe bir yakaladı. Karşı karşıya kalan Babel pasını Lemina'ya verdi fakat savunma müdahale ederek vuruş izni vermedi. Seken topta Babel şutunu atmak istedi ancak savunma bir kez daha gole izin vermedi.

GALATASARAY'DA DERİN ROTASYON

Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadrosunda 4 değişiklikle sahada yer aldı.

Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor müsabakasına Muslera, Şener Özbayraklı, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Ömer Bayram, Seri, Babel, Adem Büyük, Andone ilk 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın ilk 11'inde, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda deplasmanda oynadığı Club Brugge maçına göre 4 değişiklik yapıldı.

Club Brugge maçında 11'de forma giyen Mariano, Lemina, Feghouli ve Falcao'nun yerine Malatya deplasmanında Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Adem Büyük ve Andone görev yaptı.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Emre Akbaba, Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer almadı.

ANDONE İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Florin Andone, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi, İngiltere'de forma giydiği Brighton'ın Southampton ile oynadığı mücadelede gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç men cezası almıştı. Üç maçlık cezasının 2'sini Galatasaray'a transfer olmadan çeken Andone, bu nedenle Kasımpaşa maçında oynayamamıştı.

Cezası sona eren Andone, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı.

FATİH TERİM YİNE TRİBÜNDE

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, cezaları nedeniyle geçen hafta olduğu gibi yine tribünde yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 3. haftasındaki Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Fatih Terim'e 4 maç men cezası vermişti. Tahkim Kurulu, daha sonra bu cezayı 3 maça indirmişti.

PFDK, aynı karşılaşmada rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Ümit Davala'ya da 3 maç men cezası uygulamıştı.

Hasan Şaş da geçen sezonun 33. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçtan sonra 8 maç men cezası almıştı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde Galatasaray'ın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer aldı.

EMRE MOR YEDEK KULÜBESİNDE

Sarı-kırmızılı ekipte cezasını tamamlayan Emre Mor, yedek kulübesinde görev bekledi.

Emre Mor, İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelesinde çift sarıdan gördüğü kırmızı kartla Kasımpaşa karşısında cezalı duruma düşmüştü.

YENİ MALATYASPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 4. haftasında 4-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.

Yalçın, Galatasaray karşısında takımını Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Acquah, Chaaleli, Guilherme, Donald, Rahman Buğra Çağıran, Jahovic 11'i ile sahaya çıkardı.

Sarı-siyahlı takımda Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen Bifouma, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu futbolcunun yerine Galatasaray karşısında Rahman Buğra Çağıran şans buldu.

MAÇA BÜYÜK İLGİ

Karşılaşmaya iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi.

27 bin 44 kişi kapasiteli Yeni Malatya Stadı'nda yapılan maça yoğun ilgi gösteren iki takım taraftarları, tribünlerin tamamına yakınını doldurdu.

(Sporx)