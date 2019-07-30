Galatasaray'ın Deniz Türüç transferinde son dakika şoku

Cimbom, Deniz Türüç’ün bonservisi için Kayserispor ile 3 milyon euro + Ozornwafor’un kiralık verilmesi karşılığı el sıkışmıştı.

Ancak Sarı-Kırmızılılar son anda bu takastan vazgeçtiği için Deniz Türüç transferinde gecikme yaşanacağı öğrenildi. Başkan Erol Bedir, “Ozornwafor ile ilgilendik. Ancak bu oyuncu sol ayaklı bir stoper. Takımda da çok sayıda sol ayaklı oyuncu var. Hocamız bu yüzden istemedi” dedi.

(Star)