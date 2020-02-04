Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne Florya'ya geldi

Sarı-kırmızılı takımın maaşını ödediği ancak Brugge'den de 2 milyon bonservis ücreti almak için anlaştığı Diagne, uzun bir aradan sonra ilk kez Florya'ya gelerek eski takım arkadaşlarını ziyaret etti.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Diagne için yaptığı açıklamada, "Brugge, bizim en değerli yatırımımız olan Diagne'yi ölüme terk etti. Diagne'nin maaşını biz veriyoruz ancak Brugge'ün bize ödemesi gereken 2 milyon euro var, şu ana kadar sadece 1 milyon euro ödediler ve konuyu FIFA'ya taşıyacağız. Brugge, Diagne için şartlara uymazsa bize 15 milyon euro ödeyecek" ifadelerini kullanmıştı.
(Sporx)
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