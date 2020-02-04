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  • 04 Şubat 2020 Salı 15:25
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  • 04 Şubat 2020 Salı 15:25

Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne Florya'ya geldi

Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne Florya'ya geldi

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Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı ancak Brugge tarafından kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne bugün Florya'ya geldi.

Sarı-kırmızılı takımın maaşını ödediği ancak Brugge'den de 2 milyon bonservis ücreti almak için anlaştığı Diagne, uzun bir aradan sonra ilk kez Florya'ya gelerek eski takım arkadaşlarını ziyaret etti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Diagne için yaptığı açıklamada, "Brugge, bizim en değerli yatırımımız olan Diagne'yi ölüme terk etti. Diagne'nin maaşını biz veriyoruz ancak Brugge'ün bize ödemesi gereken 2 milyon euro var, şu ana kadar sadece 1 milyon euro ödediler ve konuyu FIFA'ya taşıyacağız. Brugge, Diagne için şartlara uymazsa bize 15 milyon euro ödeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

(Sporx)

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