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  3. Galatasaray'ın büyük transfer rüyası! Araştırmalar başladı

Galatasaray'ın büyük transfer rüyası! Araştırmalar başladı

Galatasaray'ın büyük transfer rüyası! Araştırmalar başladı

İyi bir golcü transfer yapmak isteyen Galatasaray, Atletico Madrid'de oynayan Diego Costa'nın durumunu araştırdı.

TM Dijital Haber Merkezi

Diagne’yi satış listesine koymasına rağmen şu anda resmi anlamda ciddi bir teklif almayan Galatasaray yönetimi, ‘Senegalli forveti hal halükarda göndereceğiz’ planları yaparken, sarı kırmızılı kulübün bu sefer kalitesi hiç tartışılmayacak klas bir golcü futbolcunun peşinde olduğu ortaya çıktı.

COSTA ATLETİCO MADRİD'DEN YILLIK 9 MİLYON EURO ALIYOR

Diagne’yi gönderir göndermez dünyaca ünlü forvetlerle temasa geçecek olan Galatasaray, Atletico Madrid’de oynayan Diego Costa’nın durumunu araştırdı. 30 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak isteyen Cimbom, İspanyol futbolcunun yıllık ücretini öğrenirken, Costa’nın Madrid ekibinden 9 milyon Euro maaş alması Galatasaray’ı düşündürdü. Antoine Griezmann’ı Barcelona'ya kaptıran Diego Simeone’nin Costa’nın gidişine sıcak bakmadığı öğrenilirken, Arjantinli başarılı teknik adamın 126 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Joao Felix ile hali hazırda bulunan Alvaro Morata-Diego Costa ikilisiyle hücum hattını oluşturacağı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 20 maçta 3 gol 3 asist yapan Diego Costa, La Liga’da 31.hafta karşılaşmasında (Altetico Madrid-Barcelona) hakem Gil Manzano’ya hakaret ettiği gerekçesiyle 8 maçlık cezaya çarptırılmıştı.

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