Galatasaray'ın beni bırakacağını düşünmedim

Sagres 730'a konuşan Fernando, "Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmem vardı ve ilk olarak Sevilla'dan teklif geldiğinde gitmeme izin vermeyeceklerini düşündüm. Ama yönetimle konuştum ve anlaştık" dedi.
Brezilyalı yıldız, geleceğiyle ilgili olarak ise "Kalbimde kariyerimi en iyi şekilde bitirme niyetim var. Sevilla ile iki yıl daha sözleşmem var ve sözleşmemi tamamlayıp sonra ne yapacağımı düşüneceğim. Ama kalbimde Vila Nova FC için bir şeyler yapabilmek için küçük bir şey var. İleride ne olur bilemiyorum." şeklinde konuştu.
"KİMSE NE OLACAĞINI BİLMİYOR"
Karantina günlerini de değerlendiren Fernando, "Evde kalıyoruz ve bir yere gidemiyoruz. Süpermarkete sadece gidebiliyoruz ama sadece bir kişi. Burada sıkı bir karantina süreci var. Şu an ne olacağını kestirmek zor. Kimse ne olacağını bilmiyor." ifadelerini kullandı.
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