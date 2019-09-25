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  3. Galatasaray'ın bedelsiz gönderdiği Koray Günter'e 10 milyon Euro'luk teklif

Galatasaray'ın bedelsiz gönderdiği Koray Günter'e 10 milyon Euro'luk teklif

Galatasaray'ın bedelsiz gönderdiği Koray Günter'e 10 milyon Euro'luk teklif

Galatasaray'da 4,5 sezon forma giydikten sonra Genoa'ya transfer olan Koray Günter, geçtiğimiz yaz bir başka Serie A ekibi Verona'ya kiralanmıştı. İtalyan basınından Türk asıllı Alman stoper hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Galatasaray'da 4,5 sezon forma giydikten sonra Genoa'nın yolunu tutan Koray Günter, geçtiğimiz yaz 5 milyon euroluk bir satın alma opsiyonuyla bir başka Serie A ekibi Verona'ya kiralanmıştı. İtalyan basını ise bugün Türk asıllı Alman stoper hakkında gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiasına yer verdi.

Çizme'de yayım yapan Calcio Mercato adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Verona ile Udinese arasında dün oynanan lig maçını tribünden takip eden Newcastle United gözlemcilerinin 25 yaşındaki savunmacının performansını tatmin edici bulduklarını yazdı. Site, Premier Lig ekibinin oyuncu için devre arasında 10 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığını öne sürdü.

(Fanatik)

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