Galatasaray'ın başarısının ardında yerli oyuncular var

Milliyet

Galatasaray bu sezon yerli futbolcuların ağırlıklı olduğu bir kadroyla maçlara çıktı ve zirveye oturdu. En fazla süre alan Taylan Antalyalı olurken, 13 oyuncu karşılaşmalarda süre almış oldu.

Galatasaray bu sezon yerliye ağırlık verdi ve zirveye oturdu. Geçtiğimiz sezonlarda kaliteli yerli futbolcu sıkıntısı çeken sarı-kırmızılılar, “yabancı” tartışmalarının merkezinde yer alıyordu. Teknik Direktör Fatih Terim, bu sene yerli isimlere ağırlık verdi. Galatasaray, futboluyla ve aldığı sonuçlarla taraftarının yüzünü güldürürken, yerli isimler ön plana çıktı.

Muslera’nın yokluğunda Okan Kocuk üzerine düşeni yaparken, Taylan Antalyalı 6 numaradaki performansıyla sezona damga vuracak gibi görünüyor.

Saracchi’nin yokluğunda Emre Taşdemir; Falcao ve Diagne’nin bulunmadığı dönemde Oğulcan Çağlayan verilen şansları iyi kullandı. Arda Turan liderlik özelliklerini hemen sahaya yansıtmaya başlarken, Emre Kılınç da yine Terim’in vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Fatih Öztürk, Emre Akbaba, Ömer Bayram gibi isimler de geride kalan 14 haftada şanslar buldular.

Geçtiğimiz yıllarda 11 yabancı futbolcuyla sahaya çıktığı zamanlar olan ve tartışmaların çıkmasına sebep olan sarı-kırmızılılarda bu sezon yerli isimlere ağırlık verilmesi hem ekonomik yönden, hem de yabancı sınırlamasıyla ilgili yeni bir düzenlemeye hazırlıklı olmak anlamına geliyor.

Antalyalı zirvede

Galatasaray’da bu sezon 14 hafta sonunda yerli futbolculara 5362 dakika süre verildi. Taylan Antalyalı 1252 dakika ile listenin ilk sırasında yer alırken, diğer isimler şöyle: Emre Kılınç (1169 dakika), Fatih Öztürk (720 dakika), Arda Turan (587 dakika), Okan Kocuk (540 dakika), Emre Taşdemir (400 dakika), Oğulcan Çağlayan (393 dakika), Emre Akbaba (390 dakika), Ömer Bayram (363 dakika), Ali Yavuz Kol (34 dakika), Kerem Aktürkoğlu (6 dakika), Şener Özbayraklı (2 dakika), Bartuğ Elmaz (1 dakika).