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  3. Galatasaray'ın aylardır transferi için uğraştığı Gustavo Cuellar, Al Hilal'e imza attı

Galatasaray'ın aylardır transferi için uğraştığı Gustavo Cuellar, Al Hilal'e imza attı

Galatasaray'ın aylardır transferi için uğraştığı Gustavo Cuellar, Al Hilal'e imza attı

Galatasaray ile adı geçen Flamengo'nun orta saha oyuncusu Gustavo Cuellar, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal'e transfer oldu.

Galatasaray ile bir dönem ismi geçen Flamengo'nun orta saha oyuncusu Gustavo Cuellar'ın yeni takımı belli oldu.

Bafetimbi Gomis'in de formasını giydiği Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal, Kolombiyalı futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

Brezilya basını, Al Hilal'in Gustavo Cuellar için Flamengo'ya 7.5 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceğini yazdı.

Deportivo Cali'den 2016 yılında 2 milyon euroya Flamengo'ya transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon 19 maçta oynadı.

(Sporx)

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