Galatasaray'ın Avrupa'dan elenmesi pahalıya mal oldu

Milliyet

UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Rangers'a 2-1'le kaybeden ve elenen Galatasaray büyük bir gelirden oldu.

Galatasaray, Rangers karşısında hem prestij hem de para kaybetti.

Üstelik bu durum, orta saha için yapılacak olası transferi de etkiledi. Neftçi ve Hajduk Split karşısında elde edilen galibiyetlerin ardından yaklaşık 2.8 milyon liralık bir bonusu kasasına koyan Cim-Bom, bunu 6.3 milyon euroya çıkarmanın hesaplarını yapıyordu. Rangers'ı elemesi durumunda 1.14 milyon euroluk bir paraya daha uzanacak olan Aslan, gruplara ayak bastı parası olarak da 2.9 milyon euro alacaktı.

Pahalıya mal oldu

Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Glasgow'da alınan yenilgi ve Avrupa'ya veda etmek sarı-kırmızılılara çok pahalıya mal oldu. Son dönemde mali anlamda çıkış arayan Galatasaray'da özellikle yönetim kaçan bu paranın üzüntüsünü yaşıyor. Galatasaray açısından kayıp sadece bununla da kalmadı. Teknik Direktör Fatih Terim tarafından istenen orta alan transferi için de limit sıkıntısı yaşanıyordu. Eğer Cim-Bom gruplara kalabilse bunu da artıracak, elini rahatlatacaktı.