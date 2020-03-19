Galatasaray'ın Avrupa'daki tek rakibi PSG

Galatasaray adına ligin ilk yarısı hiç de istenildiği gibi geçmemişti.
Son iki sezonunun şampiyonu olan ve kaliteli isimlerin kadroya dahil edildiği Aslan'ın performansı eleştirilmişti. Hatta bazılarına göre sarı-kırmızılılar lige erken havlu atmıştı. Ancak Cimbom ilk yarının son maçından itibaren yakaladığı harika formuyla tekrardan şampiyonluk adayları arasına girdi.
Yakalanan sekiz maçlık galibiyet serisi Sivas beraberliği ile bozulurken, seyircisiz Beşiktaş derbisinde bırakılan iki puanla kayıp sürdü.
G.Saray son iki maçında sahadan beraberlik ile ayrılıp şampiyonluk yolunda dört puan kaybı olmasına rağmen, zirvedeki Trabzon ve Başakşehir'in sadece üç puan arkasında.
Sadece beş gol yedi
Sarı-kırmızılıların sekiz maçlık galibiyet serisi 2-2'lik Sivas maçıyla son bulmasına rağmen kaybetmezlik serisi 10 maça çıktı.
Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, yenilmezlik serisiyle Avrupa'nın büyük liglerinde devlerin hemen arkasında yer aldı. Fransa ligini domine eden ve şampiyonluğa koşan Paris Saint Germain, tam onbeş maçtır yenilmiyor ve bu alanda zirvede. Onu onbir maçla Almanya'da Bundesliga lideri Bayern Münih izliyor. İki kulübün hemen arkasından ise on maçla Galatasaray geliyor.
Galatasaray, on maçlık kaybetmeme serisinde rakip ağları 26 defa sarsarken kalesinde sadece ise sadece beş gol gördü.
(Türkiye)
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Slaven Bilic geldi ancak İngiliz basını sarı lacivertlilerin bu talebini gerçekçi bulmuyor.
Sarı-Lacivertliler, yeni sezon için Akdeniz temsilcisinin hocası Erol Bulut'la büyük ölçüde anlaşma sağladı. Bulut, gelirse yanında N'Sakala ve Cisse'yi de getirecek.
Suudi basını, Al-Hilal'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bafe'ye yeni bir kontrat önerdiğini ancak, Fransız oyuncunun bunu kabul etmediğini yazdı. Suudiler, Gomis'in G.Saray'a gitmek istediğini de vurguladı.
Fenerbahçe'de bu sezon neredeyse tüm maçlarda stoper oynayan ve yaptığı hatalarla taraftarlarına kan kusturan Jailson'a talip çıktı. Brezilyalı futbolcuya, ülkesinin takımlarından Corinthians göz dikti. Güney Amerika'nın köklü kulübü sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.
Bordo-Mavililer, Milan ve Napoli'nin transfer listesine giren Sörloth'un tapusunu alacak. Ardından İtalyanlardan teklif bekleyecek. İstenen bonservis verilirse oyuncu satılacak.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, formda olmasına rağmen bir süredir Emre Akbaba'yı yedek kulübesine hapsediyordu. Tecrübeli teknik adamın bu tercihinin altında yatan sebep ise ortaya çıktı.
Siyah beyazlı ekip, performansından memnun olmadığı Kanadalı golcü Larin'i, 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiralamıştı.