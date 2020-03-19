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  • 19 Mart 2020 Perşembe 07:46
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  • 19 Mart 2020 Perşembe 07:46

Galatasaray'ın Avrupa'daki tek rakibi PSG

Galatasaray'ın Avrupa'daki tek rakibi PSG

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Ligde 10 maçtır yenilgi görmeyen sarı-kırmızılılar bu alanda 15 maçlık serisi olan PSG ve 11 maçtır yenilmeyen Bayern'in arkasından geliyor.

Galatasaray adına ligin ilk yarısı hiç de istenildiği gibi geçmemişti.

Son iki sezonunun şampiyonu olan ve kaliteli isimlerin kadroya dahil edildiği Aslan'ın performansı eleştirilmişti. Hatta bazılarına göre sarı-kırmızılılar lige erken havlu atmıştı. Ancak Cimbom ilk yarının son maçından itibaren yakaladığı harika formuyla tekrardan şampiyonluk adayları arasına girdi.

Yakalanan sekiz maçlık galibiyet serisi Sivas beraberliği ile bozulurken, seyircisiz Beşiktaş derbisinde bırakılan iki puanla kayıp sürdü.

G.Saray son iki maçında sahadan beraberlik ile ayrılıp şampiyonluk yolunda dört puan kaybı olmasına rağmen, zirvedeki Trabzon ve Başakşehir'in sadece üç puan arkasında.

Sadece beş gol yedi

Sarı-kırmızılıların sekiz maçlık galibiyet serisi 2-2'lik Sivas maçıyla son bulmasına rağmen kaybetmezlik serisi 10 maça çıktı.

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, yenilmezlik serisiyle Avrupa'nın büyük liglerinde devlerin hemen arkasında yer aldı. Fransa ligini domine eden ve şampiyonluğa koşan Paris Saint Germain, tam onbeş maçtır yenilmiyor ve bu alanda zirvede. Onu onbir maçla Almanya'da Bundesliga lideri Bayern Münih izliyor. İki kulübün hemen arkasından ise on maçla Galatasaray geliyor.

Galatasaray, on maçlık kaybetmeme serisinde rakip ağları 26 defa sarsarken kalesinde sadece ise sadece beş gol gördü.

(Türkiye)

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