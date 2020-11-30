Galatasaray'ın Avrupa'daki tek rakibi Bayern Münih

Fatih Terim 4-0'lık Rizespor galibiyeti sonrasında, "Dünyadaki elit takımların ofansif futbol modelini sahaya yansıtan bir Galatasaray vardı" açıklaması yaptı.
Ancak sadece Rize değil geçen hafta 1-1 sona eren Kayserispor maçının istatistikleri de göz önüne alındığı sarı-kırmızılılar, Terim'in ve camianın beklentilerini fazlasıyla karşıladı.
Avrupa'nın önde gelen takımları ile Galatasaray'ın rakamları:
* Son 2 maçta 24 şut ortalaması. Avrupa'nın en iyisi 19 şutla Napoli.
* Son 2 maçta yüzde 62 topla oynama. Avrupa'nın en iyisi Dortmund yüzde 60.7
* Son 2 maçta pas ortalaması 590. Bayern Münih'ten 10 pas az, Real Madrid'den 4 pas fazla.
* Son 2 maçta 18.5 ortalama ile adam geçildi. Avrupa'nın en iyisi (15.3) Fulham.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, 12. hafta karşılaşmasında deplasmanda Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 10. Hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti. Siyah-Beyazlılarda 15 yıl sonra aynı skorla gelen Kadıköy galibiyetinin sevinci yaşanırken spor yorumcusu Tuncay Şanlı, teknik direktör Erol Bulut'a yüklendi.
Djaniny, Flavio ve Diabate... Abdullah hoca, son iki maçta 11'de şans bulamayan 3 oyuncuya özel program uygulayacak. Tecrübeli teknik adam, sezon başında bonservisli olarak transfer edilen yıldızları kazanmaya çalışacak.
Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçında oyun sistemlerini, anlayışlarını değiştirmeyeceklerini söylemişti. Galatasaray iki maçta, 23'ü isabetli 48 şut çekti.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Luiz Gustavo, cezalı duruma düştü.
Galatasaray'daki savunma-hücum bağlantısının ilk ayağı olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezonki 13 resmi maçta sadece 8 dakika oynamadı...