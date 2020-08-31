Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü oldu

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.
Temsilcimiz, Azerbaycan'ın Neftçi Bakü ekibiyle eşleşti.
MAÇ 17 EYLÜL’DE AZERBAYCAN'DA
Tek maç eleminasyon sistemindeki mücadele 17 Eylül tarihinde Azerbaycan'da oynanacak.
RAKİBİMİZİ TANIYALIM
1922 yılında kurulan ve tam adı Neftçi Peşekar Futbol Kulübü, 2019/20 sezonunda Azerbaycan Premier Ligi'ni 20 maçta 37 puanla Qarabağ'ın arkasından ikinci sırada bitirmişti. Neftçi Bakü, bu sezon ise oynadığı tek maçta Sebail'i 2-1 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Sabail'i 2-1'lik sonuçla eledi.
Neftçi'nin kadrosunda Brezilyalı oyuncular Rener, Thallyson, Senegalli Pape Mbodj, Sırp Vojislas Stankovic, Fransız Steven Joseph-Monrose, İranlı Saman Jahan, Belçikalı Sabir Bougrine, Nijerualı Yusuf Lawal ve Kamerunlu Mamadou Kane dikkat çeken yabancı oyuncular.
Neftçi, maçlarını 11.000 kapasiteli Bakcell Arena'da oynuyor.
Neftçi, Avrupa'daki en başarılı sezonunu 2012/13'te yaşadı. Neftçi o sezon ön elemelerde Zestafoni, Ironi Kiryat, APOEL'i elemiş ve grupta Inter ile 2-2 berabere kalmıştı.
�� UEFA @EuropaLeague'nde rakibimiz kardeş ülke Azerbaycan temsilcisi @PFC_Neftchi oldu. �������� #UEL pic.twitter.com/I5QwPQ3wvM— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 31, 2020
Sizi gözləyirik, @GalatasaraySK! ✌��— Neftçi PFK (@PFC_Neftchi) August 31, 2020
We are waiting for you, @Galatasaray! ✌��
GALATASARAY’I BEKLEYEN ZORLU FİKSTÜR
Galatasaray, 17 Eylül Perşembe günü Azerbaycan'da Neftçi Bakü ile karşılaştıktan sonra ligde Medipol Başakşehir ile oynayacak.
Sarı-kırmızılılar, Neftçi Bakü'yü elerse 24 Eylül'de Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu maçı yapacak. Hemen sonrasında ise ligde Fenerbahçe ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ VE ALANYASPOR BİR SONRAKİ TURDA, SİVASSPOR DİREKT GRUPLARDA
UEFA Avrupa Ligi’ndeki diğer temsilcilerimiz Beşiktaş ve Alanyaspor bir sonraki turda kura çekimine dahil olacak, Sivasspor ise Kupa 2’ye grup aşamasından başlayacak.
24 Temmuz'da ligin son haftasında Antalya'da sağ arka adalesinden sakatlanan oyuncunun 2 ay sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı. Emre 3. haftadaki Fenerbahçe maçına yetişemeyecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu eşleşmeleri belli oldu. 2. turda temsilcimiz Beşiktaş'ı eleyen PAOK, Portekiz'in köklü ekibi Benfica ile eşleşti.
Siyah-Beyazlılar, Gökhan Gönül'ün yerini doldurmak için transferde rotayı Akdeniz'e çevirdi. Roma'nın 29 yaşındaki sağ beki Davide Santon transferinde bir yol alamayan Siyah-Beyazlılar, 26 yaşındaki Nazım Sangare için girişimlere başladı. Antalyaspor 2 milyon euro bonservis bedeli istedi. Görüşmeler sürüyor.
Fenerbahçe'de ayrılıklar bu hafta itibarıyla başlayacak.Teknik direktör Erol Bulut, gönderilecek isimler konusunda yönetimle görüştü.
Galatasaray ile Newcastle United arasındaki pazarlıklar olumlu sonuçlanmak üzere. İngiliz kulübü, Sarı-Kırmızılılar'a Brezilyalı stoper için 22 milyon euro önerdi. Cim-Bom, sonraki satıştan yüzde 10 isteyince Ada ekibi teklifi 19 milyon euro+yüzde 10'a çekti. Transferde geri sayım başladı.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, sosyal medyada idman fotoğrafına yorum yapan Juan Cuadrado'ya transfer çağrısı yaptı. Kolombiyalı forvet, vatandaşına ‘Come Juan' mesajı yolladı. Radamel Falcao'nun mesajını beğeni yağmuruna tutan Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Cuadrado'ya ‘Come to Galatasaray' mesajları yollamaya başladı.