Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü oldu

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.



Temsilcimiz, Azerbaycan'ın Neftçi Bakü ekibiyle eşleşti.

MAÇ 17 EYLÜL’DE AZERBAYCAN'DA

Tek maç eleminasyon sistemindeki mücadele 17 Eylül tarihinde Azerbaycan'da oynanacak.

RAKİBİMİZİ TANIYALIM

1922 yılında kurulan ve tam adı Neftçi Peşekar Futbol Kulübü, 2019/20 sezonunda Azerbaycan Premier Ligi'ni 20 maçta 37 puanla Qarabağ'ın arkasından ikinci sırada bitirmişti. Neftçi Bakü, bu sezon ise oynadığı tek maçta Sebail'i 2-1 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Sabail'i 2-1'lik sonuçla eledi.

Neftçi'nin kadrosunda Brezilyalı oyuncular Rener, Thallyson, Senegalli Pape Mbodj, Sırp Vojislas Stankovic, Fransız Steven Joseph-Monrose, İranlı Saman Jahan, Belçikalı Sabir Bougrine, Nijerualı Yusuf Lawal ve Kamerunlu Mamadou Kane dikkat çeken yabancı oyuncular.

Neftçi, maçlarını 11.000 kapasiteli Bakcell Arena'da oynuyor.

Neftçi, Avrupa'daki en başarılı sezonunu 2012/13'te yaşadı. Neftçi o sezon ön elemelerde Zestafoni, Ironi Kiryat, APOEL'i elemiş ve grupta Inter ile 2-2 berabere kalmıştı.

