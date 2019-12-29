Galatasaray'ın asist makinesi Ömer Bayram

Cim-Bom'da ilk yarının en iyi isimlerinden olan Ömer Bayram güzel futbolunu muhteşem bir asistle süsledi.

Müsabakaya sol açıkta başlayan 28 yaşındaki futbolcu, 82'de Ryan Babel'e 35-40 metrelik muhteşem bir pas attı.

Bu sezon ligde 5, toplamda 6. asistini yapan yıldız futbolcu, büyük alkış topladı.