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  3. Galatasaray'ın asist makinesi Ömer Bayram

Galatasaray'ın asist makinesi Ömer Bayram

Galatasaray'ın asist makinesi Ömer Bayram

Ligin ilk yarısının son haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u ağırladığı maçı 5-0'lık bir skorla kazandı. Galatasaray'da asistleriyle öne çıkan Ömer Bayram, bu maçta da güzel futbolunu bir asistle süsledi.

Cim-Bom'da ilk yarının en iyi isimlerinden olan Ömer Bayram güzel futbolunu muhteşem bir asistle süsledi.

Müsabakaya sol açıkta başlayan 28 yaşındaki futbolcu, 82'de Ryan Babel'e 35-40 metrelik muhteşem bir pas attı.

Bu sezon ligde 5, toplamda 6. asistini yapan yıldız futbolcu, büyük alkış topladı.


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