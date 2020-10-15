Galatasaray'ın apar topar gönderdiği Steven Nzonzi, Fransa Milli Takımı'na yükseldi

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Galatasaray'da disiplinsiz hareketleri sebebiyle kadro dışı bırakılan ve ocak ayı transfer döneminde Rennes'e gönderilen Steven Nzonzi, Fransız ekibindeki performansıyla yeniden Fransa Milli Takımı'na yükseldi.

Galatasaray'da geçen sezon disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Nzonzi, devre arasında Fransız ekibi Rennes'e transfer olmuştu.



Sarı-kırmızılı takımda büyük hayal kırıklığı yaratan tecrübeli oyuncu Rennes'deki performansıyla yeniden Fransa Milli Takımı'na yükseldi.

Nzonzi, dün gece Fransa'nın Hırvatistan deplasmanda 2-1 yendiği karşılaşmada forma giydi.

Fransa Milli Takımı teknik direktörü Didier Deschamps "Steven Nzonzi'ye Pogba ve Kante'ye güvendiğim kadar güveniyorum. Nzonzi bizim için çok kaliteli ve tecrübeli futbolcu ve bu takıma derinlik, sağlamlık katıyor. Bizimle olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.