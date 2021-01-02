Galatasaray'ın Antalyaspor maçında Omar Elabdellaoui anılacak

Beşiktaş, 5 Ocak'ta resmen başlayacak ara transfer için rotayı Ankara'ya kırdı. Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra Fransız Lille'in de istediği 22 yaşındaki orta saha Berat Özdemir için siyah-beyazlı yönetim Gençlerbirliği'nin kapısını çaldı

Fenerbahçe'de Novak ve Gökhan Gönül'e özel tedbir

Süper Lig'de hızlı bir ocak ayı geçirecek Fenerbahçe'de tüm tedbirler alındı. Özellikle bu kritik süreçte sakatlıktan hastalığa kadar en ufak bir hata olmaması için titiz bir planlama yapıldı. Başta Novak ve Gökhan Gönül olmak üzere bazı oyuncular tedbir amaçlı 4 Ocak Pazartesi oynanacak Kasımpaşa mücadelesi öncesi korundu.