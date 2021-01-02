Galatasaray'ın Antalyaspor maçında Omar Elabdellaoui anılacak

Yeni yıla lider giren Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı talihsiz kaza Florya'da moralleri bozdu.
Malzemeciden futbolcuya kadar herkes Omar'ın durumunu merak ederken, teknik heyet de takımı Antalyaspor maçına konsantre etmekte zorlanacak. Omar'ın dışında tedavileri devam eden Feghouli, Etebo ve Babel ile cezalı Taylan Antalyalı kadroda olmayacak. Omar'ın yokluğunda sağ bekte Linnes forma giyecek.
HER GOL OMAR İÇİN
Galatasaraylı futbolcular hastanede yalnız bırakmadıkları Omar için bugün oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında da jest hazırlığında.
Gol atılması halinde tüm takım Omar'ın formasını havaya kaldıracak ve "Bizimlesin" mesajı verilecek.
Beşiktaş, 5 Ocak'ta resmen başlayacak ara transfer için rotayı Ankara'ya kırdı. Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra Fransız Lille'in de istediği 22 yaşındaki orta saha Berat Özdemir için siyah-beyazlı yönetim Gençlerbirliği'nin kapısını çaldı
Beşiktaş, son dönemde kötü performansıyla Arsenal'de tartışılan isim olan Mısırlı eski futbolcusu Elneny'yi yeniden kiralamak için girişimde bulunacak.
Fatih Karagümrük karşısında Galatasaray mağlubiyetini telafi etmek isteyen Trabzonspor'da tecrübeli futbolcunun idmanlara başlaması Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın elini güçlendirdi.
Galatasaray'da Antalyaspor maçında atılacak gol ve goller sonrası talihsiz bir olay yaşayan Omar Elabdellaoui'ye mesaj gönderilecek.
Süper Lig'de hızlı bir ocak ayı geçirecek Fenerbahçe'de tüm tedbirler alındı. Özellikle bu kritik süreçte sakatlıktan hastalığa kadar en ufak bir hata olmaması için titiz bir planlama yapıldı. Başta Novak ve Gökhan Gönül olmak üzere bazı oyuncular tedbir amaçlı 4 Ocak Pazartesi oynanacak Kasımpaşa mücadelesi öncesi korundu.
Sergen Yalçın, kritik Kayserispor deplasmanı öncesi takımına 2021'in ilk 2 ayını işaret ederek, "Senenin şampiyonluğu ocak ve şubat ayından geçer. Bu aylarda kazanabildiğimiz kadar maç kazanmalıyız" dedi.