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aksam.com.tr
  • 10 Ocak 2020 Cuma 10:14
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  • 10 Ocak 2020 Cuma 10:14

Galatasaray'ın Antalya kamp kafilesi belli oldu

Galatasaray'ın Antalya kamp kafilesi belli oldu

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Galatasaray'ın Antalya kampı kadrosu belli oldu. Buna göre kadro dışı olan Nzonzi'nin yanı sıra ağır enfeksiyon geçirdiği açıklanan Onyekuru kafilede yer almadı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Florya'da çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Antalya kampı başlıyor. Kamp kadrosunu açıklayan sarı kırmızılı ekipte Ajax'a transferi için Hollanda'ya giden Babel, kadro dışı olan Nzonzi, sakatlığı bulunan Andone ve ağır enfeksiyon geçirdiği açıklanan Onyekuru dışında kamp kafilesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

İşte Galatasaray'ın Antalya kafilesi:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Emre Mor, Mario Lemina.

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