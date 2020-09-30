Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Stanislav Ivanov İstanbul'a geliyor

AKŞAM

Galatasaray, Levski Sofia'nın 21 yaşındaki hücumcusu Stanislav Ivanov, hafta sonuna kadar İstanbul'a getirecek. Genç yetenek, hem forvette hem de her iki kanatta görev yapabiliyor.

Yıllardır hızlı kanat adamlarıyla oynayan Galatasaray’da bu konuda sıkıntı yaşanıyordu. Ancak Bulgaristan basınına göre bu sorun giderildi. Levski Sofia forması giyen 21 yaşındaki Stanislav Ivanov, Sarı-Kırmızılılar’la anlaşmaya vardı. Mukavelesi 2021’de bitecek futbolcu için bonuslar da dahil toplam 1 milyon euro karşılığında anlaşmaya varıldı. 1.77 boyundaki oyuncu, hafta sonuna kadar İstanbul’a gelecek.

DAHA BÜYÜK BİR TAKIMDA OYNAMAK İSTİYOR

Esas bölgesi sağ kanat olan Ivanov, sol tarafta da görev yapabiliyor. Süratiyle fark yaratan futbolcu, zorunlu hallerde santrfor bölgesinde de oynuyor. Geçtiğimiz sezon 25 karşılaşmaya çıkan Ivanov, sezonu 8 gol-5 asistle kapattı. Kulübüyle sözleşme yenilemeyeceğini açıklayan genç oyuncu, daha büyük bir takımda oynamak istediğini dile getirmişti. Ivanov’la birlikte 2 kanattaki alternatifler de artacak.

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