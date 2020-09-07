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aksam.com.tr
  • 07 Eylül 2020 Pazartesi 14:33
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Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Oghenekaro Etebo, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Oghenekaro Etebo, İstanbul'a geldi

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Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılıların anlaşmaya vardığı Stoke City'nin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo, İstanbul'a geldi. Galatasaray transferi KAP'a bildirdi.

Galatasaray orta saha transferinde muradına erdi. Sarı-Kırmızılıların anlaştığı Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo, İstanbul’a geldi.

KİRALAMA BEDELİ YOK

Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcuyu Stoke City’den satın alma opsiyonuyla kiraladı. İngiliz ekibine kiralama bedeli ödenmeyecek.

GALATASARAY’DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

“Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Stoke City FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”

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