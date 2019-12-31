Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9499
  • 6,6715
  • 291.324
  • 114736
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray'ın Almeira'ya kiraladığı Valentine Ozornwafor, İspanya'da mutsuz

Galatasaray'ın Almeira'ya kiraladığı Valentine Ozornwafor, İspanya'da mutsuz

Galatasaray'ın Almeira'ya kiraladığı Valentine Ozornwafor, İspanya'da mutsuz

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katıp Almeira'ya kiraladığı Nijerya U21 takımı oyuncusu Valentine Ozornwafor, aradığını bulamadı.

20 yaşındaki oyuncu ülkesinin basınına konuşurken, İspanyolca bilmediği için zorlandığının altını çizdi.

Yeterince iletişim kuramadığını da vurgulayan genç oyuncu ''Savunma hattını düzenlemek, ekibinizi organize etmek ve takım arkadaşlarınızla iletişim kurmak için konuşmalısınız. Dürüst olmak gerekirse bunlar beni zorladı'' dedi.


Meltem Miraloğlu'ndan şaşkınlık yaratan paylaşım
Yılbaşı için rota Amsterdam
Alp Navruz ile Aslışah Alkoçlar aşk mı yaşıyor?
Ferhat ile Şirin dizisinden kötü haber geldi!
Hande Erçel'e büyük şok! Azize'den üzen haber geldi
<p>Kentte esnaflık yapan Metin Gönül, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızı ve damadı için geçen yıl

Kiracı Boşalttığı Evin Kapıları, Petekleri ve Kombisini Söküp Götürdü

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

2020 resmi tatil iş takvimi: 2020'de kaç gün tatil var?