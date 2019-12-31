Galatasaray'ın Almeira'ya kiraladığı Valentine Ozornwafor, İspanya'da mutsuz

20 yaşındaki oyuncu ülkesinin basınına konuşurken, İspanyolca bilmediği için zorlandığının altını çizdi.

Yeterince iletişim kuramadığını da vurgulayan genç oyuncu ''Savunma hattını düzenlemek, ekibinizi organize etmek ve takım arkadaşlarınızla iletişim kurmak için konuşmalısınız. Dürüst olmak gerekirse bunlar beni zorladı'' dedi.