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  3. Galatasaray'ın 6. Kolombiyalı futbolcusu Falcao

Galatasaray'ın 6. Kolombiyalı futbolcusu Falcao

Galatasaray'ın 6. Kolombiyalı futbolcusu Falcao

Fransa'nın Monaco ekibinden transfer edilen Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takımın 6. Kolombiyalı futbolcusu oldu.

Galatasaray, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bugüne kadar 160 yabancı futbolcuyu renklerine katarken, bu isimler arasında 6 Kolombiyalı yer aldı.

Sarı-kırmızılı takım, daha önce Kolombiyalı futbolcular Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata ve Juan Pablo Pino'yu transfer etmişti.

160. yabancı futbolcu

Radamel Falcao, Galatasaray'ın renklerine kattığı 160. yabancı futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılı takım, bugüne kadar 5 kıta ve 45 ülkeden 160 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya ve Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray; Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda ve Yunanistan'dan oyuncu aldı.

(AA)

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