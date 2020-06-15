Galatasaray'ın 33 yıllık serisi sona erdi

Yeşil-mavililere mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'de rakibi karşısında 29 maç sonra gol sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılılar son olarak 1986-87 sezonunda yine Rize'de oynanan ve 2-0 kaybettiği müsabakada Çaykur Rizespor ağlarını havalandıramamıştı.
Çaykur Rizespor, Süper Lig'de dün akşam Galatasaray galibiyetiyle 8 maç sonra 3 puanla tanıştı. Ligde, Galatasaray'dan önce son olarak 18'inci haftada Gençlerbirliği'ni mağlup eden yeşil-mavililer, bu sonuçla puanını 28'e yükselterek haftayı tehlike bölgesinin üzerinde, 14'üncü sırada tamamladı.
KARAMAN'IN İLK GALİBİYETİ
Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Galatasaray maçı ile birlikte takımının başındaki ilk galibiyetine ulaştı. İsmail Kartal'ın 24'üncü haftada oynanan Trabzonspor maçının ardından görevinden ayrılması ile teknik direktörlük koltuğuna Ünal Karaman getirilmişti. Karaman yönetiminde Galatasaray karşılaşmasından önce 3 maça çıkan Çaykur Rizespor, bu maçlarda Aytemiz Alanyaspor ile berabere kalırken, Ankaragücü ve Göztepe'ye ise mağlup olmuştu.
6 MAÇ SONRA GALİBİYET
Galatasaray'ı 2-0 ile geçen Çaykur Rizespor, rakibi karşısında 6 maç sonra galibiyet sevinci yaşamayı başardı. Rizespor, Galatasaray karşısında bu maçtan önceki son galibiyetini 4-3'lük skorla 2015-2016 sezonunda Rize'de oynanan müsabakada kaydetmişti.
33 YILLIK SERİ SONA ERDİ
Karadeniz ekibi, sarı-kırmızılıları mağlup ederken 33 yıllık bir seriye de son verdi. Yeşil-mavililere mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'de rakibi karşısında 29 maç sonra gol bulamadı. Sarı-kırmızılılar en son 1986-87 sezonunda yine Rize'de oynanan ve 2-0 kaybettiği maçta Çaykur Rizespor filelerini sarsmıştı.
SKODA 5 GOLE ULAŞTI
Diğre taraftan, Çaykur Rizespor'un devre arasında kadrosuna kattığı Çek forvet Milan Skoda, dünkü maçta fileleri havalandırarak gol sayısını 5'e yükseltti. 10 maçta 5 gole ulaşan Skoda, bu gollerin 4'ünü iç sahada oynanan müsabakalarda kaydetti. Çaykur Rizespor'un ikinci golünü kaydeden Tunay Torun ise yeşil-mavili forma altında ilk gol sevincini yaşadı.
Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor maçıyla ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama yaptı.
Galatasaray'ın 2-0 mağlup olduğu Çaykur Rizespor maçında tecrübeli kaleci Fernando Muslera'nın ayağı kırılmıştı. En az 6 ay sahalardan uzak kalacak olan başarılı eldivenin gelecek sezonun ilk yarısını da kaçırması bekleniyor. Beklenmedik sakatlık sonrası ani olarak kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray, Sinan Bolat ve Silviu Lung'u gündemine aldı.
Süper Lig, Avrupa'nın 35 ligi arasında dakika başına en çok penaltı atılan dördüncü lig konumunda yer alıyor.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoper Juan Jesus ile anlaştığı iddia edildi. Kanarya'nın Roma'da 29 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllığına el sıkıştığı ileri sürüldü.
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan kaleci Fernando Muslera'nın yarın sabah ameliyat edileceğini açıkladı.
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olduğu maçta Fernando Muslera'nın ayağının kırıldığı pozisyonla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Ünlü spor yorumcusu, “Bir buçuk yıldır bas bas bağırıyorum. Atak mı? Gol mü? Sporcu sağlığı mı? Kaldıracaksın bayrağı! Geliyorum diyor zaten. IFAB'a bildirelim diyorum bir buçuk yıldır. Gitti Muslera'nın ayağı!” ifadelerini kullandı.
Koronavirüs salgını sonrası tekrar başlayan ligde Kayserispor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Mauricio Isla ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler; Mevlüt Erdinç, Alper Potuk ve Tolgay Arslan'la da ayrılık kararı aldı.