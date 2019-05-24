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  3. Galatasaray'ın 3 milyon Euro teklif ettiği Deniz Türüç için Kayserispor 5 milyon Euro istiyor

Galatasaray'ın 3 milyon Euro teklif ettiği Deniz Türüç için Kayserispor 5 milyon Euro istiyor

Galatasaray'ın 3 milyon Euro teklif ettiği Deniz Türüç için Kayserispor 5 milyon Euro istiyor

Akşam TV’de yayınlanan ‘Transfer Günlüğü’ programının yorumcularından Levent Gültekin, Galatasaray’ın istediği Deniz Türüç’ün transferindeki son durumu anlattı.

Fatih Terim’in Deniz Türüç’ü çok istediğini belirten Levent Gültekin, “Abdurrahim Albayrak, Deniz Türüç transferi için Kayserispor yönetimiyle görüştü. Galatasaray’ın teklifi 3 milyon euro. Kayserispor’un talep ettiği rakam ise 5 milyon euro. Fatih Terim Deniz Türüç’ü çok istiyor. Pazarlık masasında bir orta yol bulacaklardır. Transfer 3,5 – 4 milyon euro civarlarında sonlanabilir” ifadelerini kullandı.

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