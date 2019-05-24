Galatasaray'ın 3 milyon Euro teklif ettiği Deniz Türüç için Kayserispor 5 milyon Euro istiyor

Fatih Terim’in Deniz Türüç’ü çok istediğini belirten Levent Gültekin, “Abdurrahim Albayrak, Deniz Türüç transferi için Kayserispor yönetimiyle görüştü. Galatasaray’ın teklifi 3 milyon euro. Kayserispor’un talep ettiği rakam ise 5 milyon euro. Fatih Terim Deniz Türüç’ü çok istiyor. Pazarlık masasında bir orta yol bulacaklardır. Transfer 3,5 – 4 milyon euro civarlarında sonlanabilir” ifadelerini kullandı.