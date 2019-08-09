Galatasaray'ın 1,5 milyon Euro önerdiği Bakayoko için Chelsea en az 3 milyon Euro istiyor

Transfer arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın ön libero adayları arasında yer alan Chelseali Tiemoue Bakayoko için hafta sonuna kadar önemli gelişmelerin yaşanabileceği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın Fransız ön libero ile yaptıkları görüşmede anlaşmaya varıp, el sıkışmasından sonra Galatasaray, İngiliz kulübünün kapısını bir kez daha çaldı. CimBom, Bakayoko için Chelsea'ye 1 milyon 500 bin euro kiralama bedeli teklif etti. Geçen sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren Bakayoko için İtalyanlar 5 milyon euro ödemişti. Chelsea bu kez Bakayoko için 3 milyon euro isterken, rakamda indirim yapmayacağını belirtti. Galatasaray hafta sonuna kadar Bakayoko için Ada ekibine kararını bildirecek.
(Star)
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Tiemoue Bakayoko ile anlaşan Galatasaray, Chelsea’ye 1,5 milyon Euro’dan 1 yıllık kiralama teklifi yaptı. İngiliz ekibi ise ‘3 milyon Euro’dan aşağı olmaz’ cevabını verdi. Galatasaray hafta sonuna kadar Chelsea’ye yanıtını verecek.
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