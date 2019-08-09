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  • Galatasaray'ın 1,5 milyon Euro önerdiği Bakayoko için Chelsea en az 3 milyon Euro istiyor
  • 09 Ağustos 2019 Cuma 09:26
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  • 09 Ağustos 2019 Cuma 09:26

Galatasaray'ın 1,5 milyon Euro önerdiği Bakayoko için Chelsea en az 3 milyon Euro istiyor

Galatasaray'ın 1,5 milyon Euro önerdiği Bakayoko için Chelsea en az 3 milyon Euro istiyor

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Tiemoue Bakayoko ile anlaşan Galatasaray, Chelsea’ye 1,5 milyon Euro’dan 1 yıllık kiralama teklifi yaptı. İngiliz ekibi ise ‘3 milyon Euro’dan aşağı olmaz’ cevabını verdi. Galatasaray hafta sonuna kadar Chelsea’ye yanıtını verecek.

Transfer arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın ön libero adayları arasında yer alan Chelseali Tiemoue Bakayoko için hafta sonuna kadar önemli gelişmelerin yaşanabileceği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın Fransız ön libero ile yaptıkları görüşmede anlaşmaya varıp, el sıkışmasından sonra Galatasaray, İngiliz kulübünün kapısını bir kez daha çaldı. CimBom, Bakayoko için Chelsea'ye 1 milyon 500 bin euro kiralama bedeli teklif etti. Geçen sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren Bakayoko için İtalyanlar 5 milyon euro ödemişti. Chelsea bu kez Bakayoko için 3 milyon euro isterken, rakamda indirim yapmayacağını belirtti. Galatasaray hafta sonuna kadar Bakayoko için Ada ekibine kararını bildirecek.

(Star)

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