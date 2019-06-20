Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7427
  • 6,4902
  • 254.619
  • 94.964
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray'ın 1 yıl daha kiralamak istediği Onyekuru, Valencia'ya göz kırptı

Galatasaray'ın 1 yıl daha kiralamak istediği Onyekuru, Valencia'ya göz kırptı

Galatasaray'ın 1 yıl daha kiralamak istediği Onyekuru, Valencia'ya göz kırptı

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru, Valencia'ya göz kırptı.

TM Dijital Haber Merkezi

Bu sezon Galatasaray’ın 22.şampiyonluğunda büyük katkısı olan ve 44 maçta 16 gol 4 asistlik performansıyla Fatih Terim’i bir hayli memnun eden Henry Onyekuru için can sıkıcı bir gelişme yaşandı.

FATİH TERİM’İN ‘B’ PLANI HAZIRDI

Galatasaray’da şampiyonluk sevinci yaşadığı gibi Şampiyonlar Ligi’nde de boy gösteren Onyekuru’nun menajeri William D’Avila’nın Estadio Deportivo’ya yaptığı açıklamalara göre yıldız futbolcunun artık büyük liglerde oynamak istediği öğrenilirken, Onyekuru’nun Valencia’nın teklifine sıcak baktığı ifade edildi. Everton’ın Eupen’e 8 milyon Euro vererek transfer ettiği, fakat sarı kırmızılı kulüpte bonservis bedelini 30 milyon euro’lara kadar çıkardığı 22 yaşındaki futbolcunun şu anda Afrika Kupası’nda oynaması Fatih Terim’in işini bir hayli zorlaştırırken, olası ayrılıkta başarılı teknik adamın o bölgede Babel’e şans vereceği belirtildi.

La Liga transferine bir hayli açık olan Henry Onyekuru, Valencia’ya gitmesi halinde oyuncu bu sezon da Şampiyonlar Ligi’nde forma giyebilecek.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Akil'den isyan: Evimize kadar geldiler
Buse Varol'dan Alişan'a sürpriz doğum günü partisi...
Özcan Deniz ile Feyza Aktan boşanıyor mu?
Aşıklar şehrinde 60 bin TL'lik hediye 
Bu ne hal Meryem

Tartışılan otel buluşmasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Avrupa'da ve dünyada biten transferler

Enfest Sokak Lezzetleri Festivali başladı