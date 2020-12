Galatasaray'ı yıkan Ndao'nun maliyeti şaşırttı

Hürriyet

Fatih Karagümrük'ün konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçta ev sahibi ekibin ilk golünü kaydeden Alassane Ndao'nun maliyeti şaşırttı. Bonservisi 55 bin euro olan Senegalli futbolcu, vatandaşı Mbaye Diagne'nin 22'de 1'i kadar maaş alıyor.

Karagümrük ile Galatasaray arasındaki gerilim dolu ve sürpriz finalli Süper Lig maçına damga vuran isim hiç şüphe yok ki kırmızı siyahlıların Senegalli kanat oyuncusu Alassane Ndao idi. İkinci yarının henüz 15. saniyesinde sarı kırmızılı fileleri havalandıran Ndao, 90+11. dakikada da Mevlüt Erdinç'in attığı galibiyet golünün pasını vererek maçın kaderini belirledi. 24 yaşında ve 1.76 metre boyundaki Ndao'nun transfer edilme hikayesi ve kazandığı para ise özellikle 4 büyüklere örnek olacak cinsten...

KULÜBÜYLE FIFA'LIK OLDU



Alassane Ndao, dört sezon forma giydiği Senegal'in AS Dakar Kulübü'nde 1 kez lig şampiyonluğu sevinci yaşadı. 2018-19 sezonunda Ndao'ya Avrupa'da birçok takımdan teklif gelmesine rağmen AS Dakar'ın Fransız sahibi bu önerilerin hepsini geri çevirdi. Oyuncuya son olarak 2018-19 sezonu sonunda Lille talip oldu ancak AS Dakar çok yüksek bonservis bedeli talep edince Fransız kulübü transferden vazgeçti. Ağustos 2019'da AS Dakar'ın Ndao'ya haber vermeden sözleşme uzatması, futbolcu ile kulüp arasında krize yol açtı.

Ndao kendisinin rıza alınmadan mukavele uzatıldığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu ve takımdan ayrıldı.

BONSERVİSİNE 55 BİN EURO VERİLDİ



Ndao bu süreçte 6 ay aktif futboldan ayrı kaldı. İşte bu noktada, geçmişte sportif menajer olarak görev yaptığı Trabzonspor ile Kayserispor'da önemli transferlere imza atan Karagümrük Kulübü'nün başkanı Süleyman Hurma ortaya çıktı.

Menajer Doğan Ercan'ın keşfettiği Ndao'yu çok beğenen Hurma, transfer için çalışmalara başladı ve oyuncuyu İstanbul'a davet etti. Teklifi kabul edip gelen Alassane Ndao, lisansı olmadığı için 6 ay boyunca Karagümrük takımı ile antrenmanlara çıkarken Hurma da oyuncunun FIFA'daki davasını takip etti. Sonuçta FIFA, AS Dakar'a 55 bin euro ödenmesi halinde Ndao'nun Karagümrük Kulübü ile sözleşme imzalayabileceğine hükmetti.

LYON SEZON BAŞINDA 3 MiLYON EURO ÖNERDi

Karagümrük FIFA'nın sözleşme imzalamak için şart koştuğu 55 bin euroyu AS Dakar'a ödedi. Ardından genç futbolcuyla aylık 2 bin 500 dolar ve maç başı 2 bin dolar karşılığında Ocak 2020'de 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bonuslarla birlikte yıllık kazancı en fazla 130 bin doları (990 bin TL) bulan Ndao, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Karagümrük'te çıktığı 19 maçta 3 gol, 5 asist üretip, takımın Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi oldu. Geçtiğimiz sezonun bitiminde Fransız kulübü Olympique Lyon, Alassane Ndao için 3 milyon euro teklif etti ancak oyuncunun daha da gelişeceğine çok inanan Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, öneriyi geri çevirdi.

DIAGNE'NiN BONSERViSi BiLE SERVET

Ndao, Hurma'nın kendisine duyduğu güveni boşa çıkarmadı. Süper Lig'de 13 maçta forma giyen Senegalli futbolcu, 4 gol attı, 4 de asist yaptı. Son olarak Galatasaray galibiyetinde başrolü oynayan Ndao, aynı maçta penaltı golü dışında pek bir varlık gösteremeyen vatandaşı Mbaye Diagne'nin ancak 22'de 1'ini kazanıyor. Galatasaray'ın sadece bonservisine 13 milyon euro (121 milyon TL) ödediği Diagne, yılda 2 milyon 350 bin euro (yaklaşık 22 milyon TL) garanti para alıyor.