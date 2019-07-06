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'Galatasaray'ı istiyorum'

'Galatasaray'ı istiyorum'

Geçtiğimiz sezon Sarı-Kırmızılı forma altında harika bir performans sergileyen Nijeryalı kanat oyuncusu, Rus ekibine gitmek istemediğini Everton yöneticilerine iletti. 1 yıl daha Aslan’da forma giymeyi hedefliyor.

AKŞAM

RUS temsilcisi CSKA Moskova, Nijeryalı kanat oyuncusu Onyekuru transferi için Everton ile görüşmelere başladı. Galatasaray’ın yeniden kiralamak istediği Onyekuru’nun tercih hakkını yine CimBom’dan yana kullanması bekleniyor. Daily Mail’in haberine göre; 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu, kesinlikle CSKA Moskova’ya gitme  istemediğini Everton yetkililerine iletti ve 1 yıl daha Galatasaray’a kiralanmayı bekliyor. Onun tavrı, CimBom’un işini kolaylaştırdı.

DEVLER LiGi’NDE OYNAYACAK

Everton’la 2022’ye kadar mukavelesi bulunan Henry Onyekuru’nun kiralanması konusunda süre olarak bir problem bulunmuyor. Galatasaray’daki etkili performansı sonrasında yeniden Nijerya Milli Takımı’na çağrılan Onyekuru, Fatih Terim ve takım arkadaşlarıyla özel bir bağ kurdu. Sarı-Kırmızılı forma altında Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermek isteyen genç yetenek, burada vitrin yaptıktan sonra İngiltere veya İspanya’da daha geniş bir pazar bulabileceğini düşünüyor.

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