Galatasaray'ı ikinci yarıda yerli yıldızları uçuşa geçirdi

Geçtiğimiz sezonlarda yerli isimlerden fazla katkı alamayan Galatasaray, bu sezon ise farklı bir görüntüde.

Geçtiğimiz sezonlarda yerli isimlerden fazla katkı alamayan Galatasaray, bu sezon ise farklı bir görüntüde. Adem Büyük toplamda çıktığı 26 maçta 9 kez ağları havalandırırken, takımın en skorer ismi. Ömer Bayram, 8 asistle Galatasaray’ın en fazla gol pası veren ismi.

Sakatlıktan çıkan Emre Akbaba ise bomba gibi döndü, kupada ve ligde çıktığı 6 maçta 4 gol attı. Fatih Terim, bu 3 oyuncuya ligin kalan bölümünde çok güveniyor.