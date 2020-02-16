Galatasaray'ı ikinci yarıda yerli yıldızları uçuşa geçirdi

Geçtiğimiz sezonlarda yerli isimlerden fazla katkı alamayan Galatasaray, bu sezon ise farklı bir görüntüde. Adem Büyük toplamda çıktığı 26 maçta 9 kez ağları havalandırırken, takımın en skorer ismi. Ömer Bayram, 8 asistle Galatasaray’ın en fazla gol pası veren ismi.
Sakatlıktan çıkan Emre Akbaba ise bomba gibi döndü, kupada ve ligde çıktığı 6 maçta 4 gol attı. Fatih Terim, bu 3 oyuncuya ligin kalan bölümünde çok güveniyor.
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Yazarımız Mustafa Sapmaz, Fenerbahçe'nin Ankaragücü deplasmanında mağlup olmasıyla lige havlu attığı yorumunda bulundu.
“Bugün her şey temlikli... Biletiniz, ön göğsünüz, tozluğunuz. Doğmuş, doğacak olan her şey temlikli. Banka diyor ki, bundan sonra herhangi bir gelir tedarik edersen, bana getireceksin. Elektrik parasını ödemek için bile para yok.”
BİR dönemin unutulmaz futbolcusu ve şimdilerin TFF yöneticisi Hamit Altıntop, Sport Bild’e röportaj verdi.
YAPTIĞI transfer harcamaları nedeniyle UEFA tarafından 2 yıl Avrupa’dan men ve 30 milyon euro para cezasına çarptırılan Manchester City bu kez Premier Lig’de büyük tehlike ile karşı karşıya.
Ligdeki son 5 maçını kazanan Galatasaray, zirve yarışında ağırlığını hissettirmişti. Sarı-Kırmızılılar bugün de İstanbul’da Yeni Malatya’yı mağlup ederek F.Bahçe derbisi öncesi hata yapmak istemiyor.
Alanya maçında iki penaltı yaptıran Brezilyalı oyuncu, dün de yaptığı hata ile gol yedirdi...