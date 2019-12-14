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  3. Galatasaray'ı dehşete düşüren tablo! 7,5 milyon euro çöpe atıldı

Galatasaray'ı dehşete düşüren tablo! 7,5 milyon euro çöpe atıldı

Galatasaray'ı dehşete düşüren tablo! 7,5 milyon euro çöpe atıldı

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Seri ve N'Zonzi'nin oynadıkları futbola karşın kulübe olan maliyetleri sarı kırmızılı camiayı derinden sarstı.

TM Dijital Haber Merkezi

Dün akşam “disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı kalan” N’Zonzi ve 17 maçta sadece 1 gol 1 asistlik performans ortaya koyarak Galatasaray'a hemen hemen hiçbir katkı vermeyen Seri’yle Ocak ayında yolların ayrılması beklenirken, iki futbolcunun takımdan gönderilme maliyetinin bir hayli yüksek olması yönetimi sıkıntıya soktu.

GALATASARAY İKİ FUTBOLCUYU GÖNDERSE BİLE 1 YILLIK MAAŞLARINI ÖDEMEK ZORUNDA

Sezon başında Roma’dan bedavaya kiralanmasına karşın N’Zonzi’ye 3,250 bin Euro, Seri’de Fulham’a 1,5 milyon Euro, yıllık ise 2,8 milyon Euro ödemeyi kabul eden Galatasaray toplamda 7,5 milyon Euro zarar ederken, tüm bunların üzerine yeni gelecek futbolcuların maliyetleri ise kulübe ayrı bir fatura çıkaracak.

Seri ve N’Zonzi’yi takımlarına göndermesi halinde oyuncuların 1 yıllık maaşlarını ödemek zorunda olan Galatasaray’ın Ocak ayına kadar kasasından 3 milyon Euro çıkarken, sezon sonunda bu rakam 6 milyon euro’yu geçecek.

Seri: 1,5 milyon Euro kiralama, 2,8 milyon Euro maaş
N’Zonzi: Kiralama bedeli yok 3,250 bin Euro maaş
Toplam: 7,5 milyon euro


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