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Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike!

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike!

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye konuk olan Galatasaray'da yaşanan bir olay endişe yarattı.

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye konuk olan Galatasaray'da yaşanan bir olay endişe yarattı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grubun son maçında PSG'ye deplasmanda 5-0 mağlup oldu. PSG maçı öncesi Galatasaray kulübü, uyarıda bulunmuştu. Sarı-kırmızılıların korktuğu başına geldi.

Paris Saint-Germain mücadelesi için stada gelen sarı-kırmızılılar bu uyarılara kulak asmadı.

Meşaleler yakabilir!

Gerek maç öncesinde gerekse karşılaşma oynanırken tribünlerde meşale yakan G.Saray tribünleri, UEFA'nın bu konudaki katı tutumunu es geçti. 

UEFA daha önce uyarmıştı

Sarı-kırmızılı kulübe daha önce bu konuda UEFA tarafından ceza verilmiş ve tekrarlanması durumunda ağır sonuçları olabileceği belirtilmişti. Bu nedenle G.Saray'ın başının belaya girebileceği dile getirildi. 

(Fanatik)


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