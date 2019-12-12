Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike!

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye konuk olan Galatasaray'da yaşanan bir olay endişe yarattı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grubun son maçında PSG'ye deplasmanda 5-0 mağlup oldu. PSG maçı öncesi Galatasaray kulübü, uyarıda bulunmuştu. Sarı-kırmızılıların korktuğu başına geldi.

Paris Saint-Germain mücadelesi için stada gelen sarı-kırmızılılar bu uyarılara kulak asmadı.

Meşaleler yakabilir!

Gerek maç öncesinde gerekse karşılaşma oynanırken tribünlerde meşale yakan G.Saray tribünleri, UEFA'nın bu konudaki katı tutumunu es geçti.

UEFA daha önce uyarmıştı

Sarı-kırmızılı kulübe daha önce bu konuda UEFA tarafından ceza verilmiş ve tekrarlanması durumunda ağır sonuçları olabileceği belirtilmişti. Bu nedenle G.Saray'ın başının belaya girebileceği dile getirildi.

(Fanatik)