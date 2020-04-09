Galatasaray'dan voleybol şubesiyle ilgili önemli karar

Sarı-kırmızılı kulübün voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Okan Böke, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray voleybol olarak seneye sadece Türk çocuklarımızla, 'aslan ruhu' ile oynayacağız." ifadelerini kullandı.
Okan Böke, sözleşmesi gelecek sezon da devam edecek bir yabancı voleybolcularının olduğunu, onunla da görüşeceklerini kaydetti.
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ismi son dönemde Fenerbahçe ile sıkça anılan teknik direktörleri Erol Bulut hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulüp ile Erol Bulut'un anlaşması halinde zorluk çıkarmayacaklarını belirten Çavuşoğlu, "Teklif gelirse ve hocamız da gitmek isterse, yolunu gururla açarız" diyerek ayrılığa yeşil ışık yaktı.
Sarı-lacivertli futbolcular, koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'e verilen arada antrenmanlarını evde sürdürüyor.
Galatasaray gelecek sezondan itibaren maaş limitini 1.5 milyon Euro'ya çekme kararı alırken, Terim için kulübün herhangi bir tasarrufta bulunmayacağı öğrenildi. Tecrübeli hoca senelik 18 milyon TL'ye (bugünkü kurla yaklaşık 2.5 milyon Euro) imza atmıştı.
Beşiktaş, genç teknik adamın gelişinden sonra ofansif açıdan daha etkili bir takım oldu.
Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Onyekuru flaş sözler söyledi. Oyekuru, “Afrika Kupası'ndan sonra Galatasaray'a dönmek üzereydim, ancak beni arayıp başka bir kulüp bulduklarını söylediler. Monaco'ya gitmek benim kararım değildi. Galatasaray'a dönmek için çok uğraştım” ifadelerini kullandı.
Galatasaray Kulübü, voleybol takımlarını tamamen Türk sporculardan kuracak.
UEFA'nın koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelediği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahibi şehirlerini değiştirmeyi planlamadığı belirtildi.