Galatasaray, Leipzig'de forma giyen sol bek Marcelo Saracchi için resmi teklifte bulundu
Süper Lig'de Alanyaspor galibiyetiyle nefes alan Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
Fransa'nın önde gelen muhabirlerinden Manu Lonjon'un haberine göre, Galatasaray'ın Leipzig'de forma giyen Marcelo Saracchi'ye transfer teklifinde bulundu. Leipzig'e kiralık olarak teklifini sunan sarı-kırmızılılar transferde beklemeye geçti.
TAM BİR JOKER
21 yaşındaki futbolcu sol bek mevkisinin yanı sıra orta sahanın solunda ve sol kanat mevkilerinde de forma giyebiyiliyor.
FENERBAHÇE'YE ÖNERİLMİŞTİ
Marcelo Saracchi, yaz transfer döneminde sol bek için büyük uğraş veren Fenerbahçe'ye önerilmişti. Uruguaylı futbolcu bu sezon Leipzig'de 4 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.
(Fotomaç)