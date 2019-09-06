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  3. Galatasaray'dan TFF'ye açık soru: Neden 19:05?

Galatasaray'dan TFF'ye açık soru: Neden 19:05?

Galatasaray'dan TFF'ye açık soru: Neden 19:05"

Dün akşam saat 19:05'te Fatih Terim'e 4 maçlık ceza verildiğini açıklayan TFF'ye sarı kırmızılı camiadan kritik bir soru yöneltildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Dün saat 19:05’te Fatih Terim’e verilen 4 maçlık cezayı açıklayan TFF, Galatasaray camiasının tepkisini çekerken, tecrübeli teknik adamın şu ana kadar kariyerinde tam 31 maç tribüne yollandığı ortaya çıktı.

DAHA ÖNCE BAZI BAŞKAN VE YÖNETİCİLERİN TEHDİT DOLU AÇIKLAMALARI HATIRLATILDI!

Kayserispor maçından sonra yabancı sınırı konusunda göndermelerde bulunduğu için önce Disiplin Kurulu’na sevk edilen, ardından PFDK tarafından 4 maçlık cezaya çarptırılan Fatih Terim, başta Başkan Mustafa Cengiz ve taraftarlarından büyük destek görürken, daha önce puan kaybedilen maçların ardından bazı Anadolu kulüpleri başkanlarının yaptığı açıklamaların hatırlatılması ve bu açıklamaların TFF’ye açık bir mesaj olarak gönderilmesi dikkatlerden kaçmadı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON DA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARINDAN ÖNCE CEZA AÇIKLANIYORDU!

PFDK’nın verdiği cezayı açıklayan TFF’ye karşı her geçen gün öfke büyürken, kurum içerisinde yer alan Yönetim Kurul üyelerinin sessizliğe bürünüp hiçbir açıklama yapmaması Galatasaray camiasını bir hayli rahatsız ettiği belirtiliyor.

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