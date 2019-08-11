Galatasaray'dan tatsız prova: 4-1

Fiorentina 42’de penaltıdan Kevin-Prince Boateng ve 45’te Sottil’in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
Galatasaray 50’de Emre Mor ile farkı bire indirse de 61’de Benassi ve 83’te Giovanni Simeone’nin attığı gollerle ev sahibi ekip maçı 4-1 kazandı.
Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho, İstanbul'a geldi.
Galatasaray hazırlık maçında Fiorentina’ya 4-1 mağlup oldu.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'in Trabzonspor'dan transfer ettiği Yusuf Yazıcı, Nantes'ı 2-1 yendikleri karşılaşmada yeni takımının formasını ilk kez giydi.
Yeni sezon öncesi forvetleri Luka Jovic'i 60 milyon euroya Real Madrid'e, Sebastian Haller'i ise 40 milyon euroya West Ham'a satan Eintracht Frankfurt, eski futbolcusu Cenk Tosun'a yöneldi.
Manchester United, İngiltere Premier Lig 2019-2020 sezonunun açılış haftasında karşılaştığı Chelsea'yi 4-0 yendi.
Premier Lig'in ilk haftasında Leicester City ile Wolverhampton, King Power Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç, başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Monaco, 20 milyon Euro + Rony Lopes karşılığında Sevilla'nın Fransız golcüsü Wissam Ben Yedder'i kadrosuna katıyor.