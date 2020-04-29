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aksam.com.tr
  • 29 Nisan 2020 Çarşamba 08:11
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  • 29 Nisan 2020 Çarşamba 08:12

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Caner Erkin...

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Caner Erkin...

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Koronavirüs (Covid-19) salgını Galatasaray'ın transfer stratejisini değiştirdi. Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt üçlüsü ile Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan'ı bonservissiz kadrosuna katmaya hazırlanan Aslan, listesine Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'i de ekledi.

Mali şartlardan dolayı yerliye yönelmek zorunda kalan Galatasaray , transfer edeceği oyunculara bonservis ödemek istemiyor. Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Erdoğan Yeşilyurt, Çaykur Rizespor'da Oğulcan Çağlayan, kulüpleri ile sözleşmelerini uzatmadılar ve bedavaya Galatasaray'a gelmeye hazırlanıyorlar. Listeye bu profilde sürpriz bir yerli daha eklendi: Caner Erkin.

Fenerbahçe de ilgileniyor

Yabancı kontenjanına takılan Nagatomo ile sezon sonunda yollarını resmen ayıracak sarıkırmızılılar, Saracchi'yi yedekleyecek tecrübeli bir sol bek arıyor. Fatih Terim'in A Milli Takım'a kazandırdığı ve orta sahadan sol beke çekilmesini sağladığı Caner ile eski kulübü Fenerbahçe de ciddi biçimde ilgileniyor. 1 milyon 750 bin Euro kazandığı Beşiktaş'ta kendisine önerilen 850 bin Euro'yu kabul etmeyen 31 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda gelen teklifleri değerlendirecek.

Beşiktaş'ın yaklaşımı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Caner'in yanı sıra Gökhan Gönül ve Atiba için şu ifadeleri kullandı: "Kendilerine 'Sezon sonu görüşelim' demiştik. Onlar da kabul etmişlerdi. Sezon henüz bitmediği için görüşme yapmadık. Sezon sonunda konuşacağız. Şu süreçten dolayı şartlar eskisi gibi olmayacak. Konuşup, anlaşırsak hocamız da isterse devam edeceğiz."

(Sabah)

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