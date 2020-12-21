Galatasaray'dan sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili sürpriz karar

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta aldığı mağlubiyet yönetimi farklı bir karara itti. Daha önce sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 9 oyuncuyla devre arasında masaya oturmayı planlayan yönetim, Fatih Terim'den de aldığı görüş doğrultusunda bu işi sezon sonuna bırakma kararı aldı.
9 OYUNCUNUN DURUMU BELİRSİZ
Cimbom'da sezon sonunda Arda Turan, Ryan Donk, Muslera, Ömer Bayram, Younes Belhanda, Martin Linnes, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Emre Akbaba'nın sözleşmesi sona eriyor.
İYİ OYNAYAN TAKIMDA KALACAK
Yönetim daha aldığı kararda geri adım atarak futbolculara, "İyi oynayın imzayı atın" mesajı gönderdi. Buna göre kalan süreç içinde iyi performans gösterenlerle devam edilecek.
KİRALIKLAR DA BİLMECE GİBİ
Etebo ve Saracchi gibi kiralık oynayan oyuncuların durumu da performansa bağlı. Başarılı olanlar için yönetim kulüplerine teklifte bulunacak.
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Galatasaray yönetimi, Fatih Karagümrük yenilgisi sonrası sürpriz bir karara imza attı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 9 futbolcuyla devre arasında görüşmelere başlamayı planlayan Cimbom, bu görüşmeleri sezon sonuna bırakma kararı aldı. Yönetim bu kararla oyunculara ‘İyi oynayın, sözleşmeyi alın' mesajı gönderdi.
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