Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de Halil Akbunar için devrede

Yeni Asır

Göztepe'nin 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Halil Akbunar'a Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de talip oldu.

Süper Lig'de sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar, Süper Lig'in devlerini peşinden koşturuyor. Sarı-kırmızılı ekibin Türk futboluna kazandırdığı genç kanat oyuncusuna Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de talip oldu. Uzun süredir Göztepe'den Alpaslan Öztürk'ü transfer etmek için yoğun çaba sarf eden Kanarya bu kez Halil için sarı-kırmızılı ekibin kapısını çaldı.



TAKAS GERÇEKLEŞMEDİ

Galatasaray'dan Halil Akbunar transferine karşılık Norveçli savunmacı Linnes ve bir miktar para isteyen Göz-Göz yönetimi, Aslan'dan olumsuz yanıt aldı. Sarı-kırmızılılar, bu gelişme sonrası Fenerbahçe de futbolcu için devreye girince bonservis bedeli olarak 2 milyon Euro'dan kapıyı açtı. Transfer 1 hafta içinde netliğe kavuşacak.

A2 TAKIMINDAN A TAKIMA ÇIKTI

Göztepe'nin 26 yaşındaki kanat oyuncusu Halil Akbunar, 2011 yılında Antalyaspor A2 Takımı'nda sarı-kırmızılı ekibin altyapısına transfer oldu.

Aynı yıl A Takım'a kazandırılan Halil, 1. Lig'de dönemin teknik direktörü Cihat Arslan tarafından kendisine verilen forma şansını iyi kullanarak kısa zamanda takımın değişmez oyuncusu oldu. Göztepe'de tam 8 sezon forma giyen 26 yaşındaki başarılı futbolcu 1 sezon Elazığ'da kiralık forma giydi.