Galatasaray'dan son gün Zaza bombası

AKŞAM
Sarı kırmızılılar, transfer döneminin bitmesine saatler kala atağa kalktı. Serie A ekibi Torino'da forma giyen Simone Zaza için girişimlere başladı. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Cimbom 28 yaşındaki golcüyü kiralık olrak kadrosuna katmak istiyor. Zaza, daha önce Beşiktaş'ın da gündemine gelmiiş ancak, siyah beyazlılar maddi sıkıntılar nedeniyle transferi sonuçlandıramamıştı.
Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı 33 yaşındaki stoper Manuel da Costa sabah saatlerinde Trabzon’a geldi.
Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli’den derbi kehaneti: “Bu maçın bütün sonuçları yüzde 33.3’tür. Nwakaeme’nin cezalı olması Trabzonspor için bir dezavantajdır. Bu karşılaşma golsüz geçmeyecek. Bu maç 0-0 bitmeyecek. Kırmızı kart dengeyi bozar.”
Çin federasyonu, 22 Şubat’ta başlaması planlanan lig ve diğer tüm futbol liglerini erteleme kararı aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki yıldız oyuncularda endişeli bekleyiş var.
Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park'ta düzenlediği coşkulu törenle yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Cruzeiro'nun 29 yaşındaki stoperi Manoel Messias, Trabzon'a geldi.
Ersun Yanal, oyuncularına “Başakşehir maçında olduğu gibi birlikte oynarsak bu maçı kazanırız. Saha içine konsantre olun” uyarısı yaptı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 22. haftasında deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin ekibiyle karşılaştı.