Galatasaray'dan son gün Zaza bombası

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor'dan bir bomba transfer daha Trabzonspor'dan bir bomba transfer daha Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı 33 yaşındaki stoper Manuel da Costa sabah saatlerinde Trabzon’a geldi.

Mustafa Denizli'den derbi kehaneti Mustafa Denizli'den derbi kehaneti Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli’den derbi kehaneti: “Bu maçın bütün sonuçları yüzde 33.3’tür. Nwakaeme’nin cezalı olması Trabzonspor için bir dezavantajdır. Bu karşılaşma golsüz geçmeyecek. Bu maç 0-0 bitmeyecek. Kırmızı kart dengeyi bozar.”

Çin'de ligler ertelendi! Yıldızlarda virüs paniği Çin'de ligler ertelendi! Yıldızlarda virüs paniği Çin federasyonu, 22 Şubat’ta başlaması planlanan lig ve diğer tüm futbol liglerini erteleme kararı aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki yıldız oyuncularda endişeli bekleyiş var.

Sergen için görkemli imza töreni! İşte gelen taraftar sayısı... Sergen için görkemli imza töreni! İşte gelen taraftar sayısı... Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park'ta düzenlediği coşkulu törenle yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Gece yarısı bombası! Yeni transfer geldi Gece yarısı bombası! Yeni transfer geldi Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Cruzeiro'nun 29 yaşındaki stoperi Manoel Messias, Trabzon'a geldi.

Ersun Yanal: Birlikte oynarsak kazanırız Ersun Yanal: Birlikte oynarsak kazanırız Ersun Yanal, oyuncularına “Başakşehir maçında olduğu gibi birlikte oynarsak bu maçı kazanırız. Saha içine konsantre olun” uyarısı yaptı.