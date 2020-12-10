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  • 10 Aralık 2020 Perşembe 18:40
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Galatasaray'dan son dakika Radamel Falcao açıklaması

Galatasaray'dan son dakika Radamel Falcao açıklaması

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, tedavilerinin ardından saha çalışmalarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktörü Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınma ile başladı. Daha sonra teknik çalışmalar yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde pas oyunları oynandı. Ana bölümde ise dar alanda dayanıklılığa yönelik turnuva usulü çift kale maçlar gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri ile sona erdi.

Antrenmanda Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, tedavilerinin ardından saha çalışmalarına başladı. Bel ağrısı şikayeti bulunan Ryan Babel, tedavisinin ardından özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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