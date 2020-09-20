Galatasaray'dan Saracchi açıklaması

Süper Lig'in 2. haftasında bugün oynanan Medipol Başakşehir-Galatasaray maçında sakatlanan sarı-kırmızılı oyuncu Marcelo Saracchi'nin durumunun, 22 Eylül Salı günü belli olacağı bildirildi.
Galatasaray Kulübünün açıklamasında, sağ kasık adalesinde ağrı hisseden Uruguaylı sol bekin sağlık durumu hakkındaki bilgilendirmenin, salı günü gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından yapılacağı ifade edildi.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Galatasaray'da transfer bitmez. Ama bazı hesaplarımız var. Taraftarımızın bunları iyi bilmesi lazım. Çok ince hesap ediyoruz, çok titiz davranıyoruz” dedi.
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Medipol Başakşehir maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 3'e çıkardı.
Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK, sahasında ligin yeni ekiplerinden Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşma, Karagümrük'ün son dakikada attığı golle 2-2 sona erdi.
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, sezona kötü bir başlangıç yaptı.
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Emre Kılınç, 2-0'lık Başakşehir galibiyeti ardından konuştu.
Abdullah Avcı, Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği maçta gösterdiği performansla parmak ısırtan Arda Turan için övgü dolu sözler kullandı.